La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México descartó este miércoles 8 de mayo de 2024 la existencia de un crematorio clandestino entre las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa.

Esto luego de que Ceci Flores, madre buscadora, denunciara el pasado 30 de abril el hallazgo de presuntos restos humanos en la ladera del Volcán Xaltepec, en la Ciudad de México (CDMX).

Al respecto, la Fiscalía de CDMX realizó las investigaciones correspondientes, en donde los exámenes de laboratorio arrojaron que los restos encontrados pertenecían a animales.

Fiscalía de CDMX descarta existencia de crematorio clandestino entre Tláhuac e Iztapalapa

Ulises Lara, encargado de despacho de la Fiscalía de CDMX, brindó este miércoles un informe acerca de la supuesta fosa y crematorio clandestinos que fueron denunciados entre los límites de las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa.

De acuerdo con el funcionario, expertos en antropología forense y genética, confirmaron que los restos óseos localizados a un costado del Volcán Xaltepec tiene origen animal.

Asimismo, se realizaron análisis de terreno en el lugar referido, sin que fueran localizados cuerpos o pertenencias de personas.

Por ello, aseveró que se “descartó por completo” la existencia de una fosa clandestina en dicho lugar, así como la presencia de un crematorio ilegal.

“Quiero confirmar a ustedes que hemos descartado por completo la existencia de una fosa clandestina y de un crematorio en dicho lugar. Luego de concluir los dictámenes realizados por expertos de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, en materia de antropología forense y genética, podemos confirmar que los fragmentos óseos localizados en el lugar y sus inmediaciones, corresponden a material biológico, que de acuerdo a sus características tiene origen animal”. Ulises Lara

Ulises Lara puntualizó que grupos de expertos analizaron material de diversos sectores del paraje ubicado en la ladera del Volcán Xaltepec, con el objetivo de filtrarlo en busca de posibles restos humanos, tal como lo denunció la activista Ceci Flores.

No obstante, los análisis realizados no arrojaron ninguna prueba de esta situación, por lo que se determinó que no había la presencia de material genético humano en dicho lugar.

“Expertos en diversas materias periciales se constituyeron en un paraje ubicado en un costado del Volcán Xaltepec, para trazar diversos cuadrantes, a fin de ubicar la mejor forma las zonas a explorar y recabar indicios y filtrar los materiales localizados en búsqueda de restos humanos como lo señaló la denuncia hecha en redes sociales”.

Tras compartir la información, el encargado de despacho de la Fiscalía de CDMX hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse llevar por este tipo de señalamientos, los cuales, calificó de “versiones falsas, confusas”.

Ulises Lara atribuyó lo denunciado por Ceci Flores a grupos políticos, quienes aseveró buscan “beneficiarse del dolor ajeno y posicionar mentiras para generar miedo en la población”.

Fiscalía de CDMX descarta existencia de crematorio clandestino entre Tláhuac e Iztapalapa (Rogelio Morales Ponce)

Ceci Flores denunció presencia de un crematorio clandestino en la CDMX

Ceci Flores, líder del grupo de madres buscadoras de Sonora, denunció el pasado 30 de abril, a través de su cuenta de X, el hallazgo de un crematorio clandestino en la CDMX.

De acuerdo con la activista, este se ubica entre las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac justo a un costo del Volcán Xaltepec.

Ceci Flores aseveró que fueron encontrados restos humanos, así como pertenencias de niños, niñas y mujeres, entre ellas una credencial de elector.

Ante esto solicitó el apoyo de las autoridades, así como de las instituciones de la CDMX.

No obstante, expertos acudieron al lugar, sin embargo, acusaron que no existía lo que se había denunciado, por lo que se acusó de ser un montaje.