Trabajadores sindicalizados del Metro CDMX se van a huelga

México. - Desde el pasado martes 27 de julio, trabajadores sindicalizados del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX iniciaron una huelga.

De acuerdo con lo informado por Proceso, los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores del STC Metro que iniciaron la huelga, laboran en el área de Transportación.

En específico, se destaca que quienes se sumaron a la huelga, son conductores, inspectores, jefes de estación, reguladores y los del área de Material Rodante.

El reporte refiere que los trabajadores sindicalizados que se encuentran en huelga, sí están laborando, sin embargo dejaron de cumplir con algunos aspectos.

Trabajadores sindicalizados dejaron de laborar horas extras

Sobre ello, se indica que desde el 27 de julio dejaron de trabajar horas extras , lo cual ha afectado la operación de los trenes en todas las líneas que han experimentado retrasos.

La información señala que la noche del martes, los trabajadores recibieron por medio de WhatsApp, un mensaje en el que se les comunicó la disposición de no laborar horas extras.

Al respecto, se apunta que la huelga busca hacer presión a la dirección del STC Metro de la CDMX, para que se dé solución a sus demandas.

Sindicato del Metro exige solucionar falta de medicinas

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro exige que se solucione la falta de medicinas , así como la incertidumbre del hospital Durango.

Aunado a ello, la organización gremial demanda que se detenga la constante violación a su reglamento de condiciones generales de trabajo.

Testimonios recogidos por Proceso señalan que en ocasiones previas en los que se realizó una huelga, la dirección del Metro de la CDMX resolvió sus exigencia al día siguiente.

Sin embargo, la acción por parte de los trabajadores no ha tenido una respuesta , ya que van 3 días en las que se dejaron de laborar horas extra sin que se les haya dado una solución.

Huelga ha ocasionado afectaciones en operación del Metro

Ante ello, acusan que por la inacción de los directivos, hay trenes que no han sido reparados y otros que no pueden circular, debido a que no hay personal suficiente.

Pes a lo anterior, advierten que de no darse una resolución, se podrían presentar paros escalonados en la operación de todas las líneas.