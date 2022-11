El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, presentó su Primer Informe de Gobierno, en el que afirmó que viene lo mejor para la alcaldía que gobierna y para la Ciudad de México (CDMX).

Desde el Teatro Ángela Peralta, en Polanco, acompañado de figuras de la política nacional y local, afirmó que ha entregado cuerpo y alma para llevar a cabo su proyecto aunque durante la campaña no creían que era posible ganarle a “los que se sentían dueños de Miguel Hidalgo”.

Mauricio Tabe resaltó el cambio que hizo la Ciudad de México el año anterior cuando la oposición ganó la mitad de las alcaldías contra todo pronóstico, por lo cual afirmó: “aquí está el presente y futuro chilango”.

Mauricio Tabe dijo que 2023 será un año de mayor seguridad en la alcaldía Miguel Hidalgo, pero también se convertirá en la capital de la reactivación económica y con más apoyos sociales para las mujeres .

Y es que dijo, la alcaldía Miguel Hidalgo no solo busca convertirse en la mejor demarcación para vivir sino también en la mejor para visitar en la Ciudad de México (CDMX).

Unos de los ejes de trabajo que Mauricio Tabe resaltó es “Primero las Mujeres” para generar un piso parejo.

Entre esos programas se encuentran los puntos violetas, la recuperación de estancias infantiles y la disminución de abuso sexual en más de 60 por ciento.

En su Primer Informe de Gobierno, Mauricio Tabe también afirmó que en seguridad, la alcaldía Miguel Hidalgo hoy es más segura que hace tres años con la disminución de más del 20 por ciento en delitos de alto impacto, cuando la reducción promedio en la CDMX es de ocho por ciento.

Recordó que como se hace en las alcaldías de la oposición, se implementa el programa Blindar, que ha logrado resultados en seguridad, pues dijo, no le toca a la alcaldía pero es lo que le interesa a la gente. Ello ha logrado:

Mauricio Tabe también dijo que ha cumplido respecto a que tras la pandemia, se propuso que la alcaldía Miguel Hidalgo sería la capital de la reactivación económica, y ahora es la que encabeza la creación de empleos con el 25 por ciento de ellos.

Mauricio Tabe pidió el respaldo de los ciudadanos para que esa alcaldía se siga caracterizando por el apoyo a las mujeres la más limpia, la mas iluminada, en la que se renuevan los deportivos, parques, etcétera.

A pesar de la guerra sucia, Mauricio Tabe afirmó que no lo detienen ni lo distraen, además dijo que en esta alcaldía no se presumen las clausuras de negocios sino se trabaja todos los días por apoyar los negocios y la creación de empleos.

“Nosotros no presumimos clausuras, presumimos que los negocios funcionan”

Y es que recordó que la Controlaría General y otras dependencias del gobierno capitalino se han usado como instrumento de linchamiento.

Llamó a los vecinos de Miguel Hidalgo a defender el presupuesto 2023 en apoyo de las colonias que más lo necesitan.

Ante la marcha que está convocada para el domingo 13 de noviembre para defender al Instituto Nacional Electoral (INE), Mauricio Tabe dijo que México necesita el apoyo de los ciudadanos para defender la democracia, las libertades y derechos.

Por eso llamó a correr la voz para marchar el domingo a partir del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México.

“¡Corramos la voz! Nos vemos el 13 de noviembre en el ángel de la Independencia. No podemos fallar, ni podemos fallarle a México. ¡El INE no se toca!”

Dijo que “el dictador”, en referencia la presidente Andrés Manuel López Obrador, no quiere que haya reglas ni árbitro, lo cual pone en riesgo a democracia. No puede haber austeridad democrática y autoritarismo de lujo, dijo.

“Están prendidas las alarmas, esta prendidas las señales de riesgo de perdida de libertades y democracia... nada de que autoridad democráticas para tener autoritarismo de lujo, el dictador quiere... que no haya reglas y que no haya arbitro... que escuche bien el señor del palacio... que desde aquí le decimos que el INE no se toca...”

Mauricio Tabe. Alcalde de Miguel Hidalgo