Cabe destacar la propuesta de aspirantes que presentó el presidente para sustituir a Arturo Zaldívar, fue criticada debido a que las 3 mujeres tienen cierta cercanía con la 4T.

El jefe de gobierno de la CDMX, Martí Batres Guadarrama, salió en defensa de su hermana, Lenia Batres, ante las críticas surgidas por ser incluida en la terna de AMLO para la SCJN.

Sobre las críticas, Martí Batres aseguró que tanto su hermana Lenia Batres, como las otras 2 aspirantes de la terna, cuentan con los méritos suficientes para ser contempladas.

En el caso particular de su hermana, negó que su postulación tenga relación alguna con su vínculo familiar, dado que sostuvo que ella no de le debe nada.

En el mismo sentido, Martí Batres aseveró que él tampoco tuvo nada que ver en la designación, sino que insistió, fue propuesta por el presidente debido a que ella posee el conocimiento necesario.

“Ella tiene sus méritos, tiene su trayectoria, las responsabilidades que tiene no me las debe a mí, no se derivan de una designación mía, ni mucho menos, sino es por su propio conocimiento”

Martí Batres