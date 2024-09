Mario Bezares recordó en La Casa de los Famosos 2024 el día en que fue amenazado por Samuel del Villar, el procurador de la CDMX a cargo de investigar el caso Paco Stanley.

Este evento traumatizante le fue compartido a Arath de la Torre luego de las “amenazas” que recibió de Adrián Marcelo, situación que casi termina con la salida del conductor de “Hoy” del reality show.

“Mira dónde estoy yo y mira dónde está él” dijo Mario Bezares para dar un mensaje de fortaleza a Arath de la Torre, añadiendo que si él se iba, también el resto del Team Mar de La Casa de los Famosos 2024.

“Voy a desaparecer a tu familia”: Mario Bezares fue amenazado por Samuel del Villar durante las investigaciones por la muerte de Paco Stanley

El conductor Mario Bezares, de 65 años de edad, compartió con el Team Mar el momento en el que fue amenazado por el procurador Samuel del Villar, en ese entonces encargado de investigar la muerte de Paco Stanley.

“Me dijo que nos iba a hundir, el procurador de justicia llamado Samuel del Villar”, confesó Mario Bezares y añadió que lo amenazó con desaparecerlo a él y a toda su familia.

“Me dijo que nos iba a hundir, el procurador de justicia llamado Samuel del Villar, y me le quedé viendo y le dije ‘señor, yo creo que usted no va a poder con la justicia divina (…) pero así me lo dijo ‘tú eres una pinche hormiga y voy a desaparecer a tu familia, te voy a aplastar porque no eres nadie y mira dónde estoy yo y mira dónde está él” Mario Bezares

Mario Bezares ahondó en detalles y reveló que en aquel entonces sus hijos tenían sólo 1 y 5 años, situación que lo tenía muy mal debido a que también era víctima de los medios que lo señalaban por la muerte de Paco Stanley.

“Por eso te lo digo, si un procurador de justicia que tiene todo el pinche poder que teníamos contra el pinche monstruo de las mil cabezas, la justicia divina es cabrona y es divina, qué te digo cabrón, ríete por eso, no caigan en provocaciones” aconsejó Mario Bezares a Arath de la Torre.

Mario Bezares detalló que ante los insultos de Samuel del Villar, intentó mantener la postura y contener sus ganas de golpearlo. “Le dije ‘¿qué me vas a hacer, me vas a meter a la cárcel? aquí estoy, ¿me vas a mandar desaparecer? No te conviene”, le habría dicho.

Mario hablando de lo que vivió, para hacerle entender a Arath que no vale la pena caer en las provocaciones de AM

Se los dije, Mario lo está haciendo bien y se ha convertido en un gran apoyo para sus compañeros pic.twitter.com/fZt365PPQ8 — JOANNA VEGA-BIESTRO (@vegabiestro) September 2, 2024

¿Qué le dijo Adrián Marcelo a Arath de la Torre en La Casa de los Famosos 2024?

Tras la expulsión de Gomita de La Casa de los Famosos 2024, Adrián Marcelo le dijo a Arath de la Torre que “bajo aviso no hay engaños”, por lo que le pidió que la próxima vez no se pare enfrente de él.

“Yo te recomendaría que para lo que sigue sí te prepares, no es amenaza, viene fuerte” dijo Adrián Marcelo a Arath de la Torre.

En sus “no amenazas” le remendó a Arath de la Torre que sus hijos dejen de ver el reality show, pues la próxima vez le dará un golpe bajo en La Casa de los Famosos 2024.

Ante estos dichos, Arath de la Torre dijo no poder más, señalando que no quería seguir en la en La Casa de los Famosos 2024; poco después fue consolado por el Team Mar.

¿Qué le pasó a Samuel del Villar?

Samuel del Villar, procurador en CDMX que llevó el caso Paco Stanley y quien amenazara a Mario Bezares, murió el 20 de marzo del 2005, siendo víctima de un derrame cerebral cuando se encontraba en su casa.

Su muerte fue abordada en el último capítulo de la serie de ficción “Quién lo Mató” donde se ve a Samuel del Villar confundido y solo; incapaz de diferenciar los hechos de las hipótesis al narrar a una periodista qué le pasó a Paco Stanley.