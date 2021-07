México.- La mamá de Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, pidió a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de CDMX, intervenir en el caso de su hija que se encuentra detenida por el delito de pornografía infantil.

A través de un video, la mamá de YosStop acusó que la detención de su hija fue injusta y le pidió a Claudia Sheinbaum atender el caso para que su hija sea liberada.

“Yo pido justicia porque lo que están haciendo es injusto para ella. Yo les pido a todas las mujeres que alcen la voz, a todas las autoridades, a ti Claudia Sheinbaum, sabes tú eres madre, eres mujer y quisiera que me entendieras lo que estoy pasando porque no es justo que mi hija este privada de la libertad en una cárcel. Yo pido que pongan atención en este caso en especial porque lo que está pasando no es normal, es una injusticia, yo pido la libertad para mi hija”

Mamá de YosStop