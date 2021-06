México.- Yoseline Hoffman, la youtuber conocida como YosStop, fue detenida este martes 29 de junio por agentes de la Policía de Investigación (PdI) de Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX).

El delito imputado a YosStop es “pornografía infantil” y la denuncia presentada en su contra, por una menor de edad, obedece a lo difundido en un video de su cuenta de YouTube, donde la influencer se refirió como “puta” a la víctima.

El video de YosStop hace referencia a la víctima, entonces menor de edad, a partir de un video de una pelea viral ocurrida afuera de una escuela de la CDMX, en 2018.

Para el video en su canal de YouTube, YosStop retomó el video de la pelea en un colegio de la CDMX, y aseguró que una de las involucradas le hizo llegar fotos y videos de la víctima, en donde se observaba que un grupo de jóvenes abusaban sexualmente de ella.

Yoseline Hoffman mostró en su video las capturas de pantalla donde presuntamente se observaba el video del abuso sexual, aunque tapó con franjas negras las imágenes explícitas.

En su exposición, YosStop revictimizó en varias ocasiones a la menor de edad, al utilizar la palabra “puta” y hacer comentarios ofensivos de su cuerpo y su calidad humana.

“Es una niña con moral distraída, por no decir que es una puta. Esta niña resulta que todo el tiempo subía fotos encuerada. Se hizo famosa porque en una peda se dejó meter una botella de Moet por la vagina. Hay un video que me mandaron, que no voy a poner porque pornografía y YouTube. En este video se ve que le están metiendo una botella por ahí”

Yoseline Hoffman