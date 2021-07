El caso de Yoseline Hoffman , mejor conocida como YosStop, ha sumado una nueva voz; se trata de Gerardo González , el novio de la youtuber.

En un video de minuto y medio, Gerardo González habló brevemente de las acusaciones y arresto de YosStop que sucediera el pasado 29 de junio.

Señala que las acusaciones en contra de la youtuber son infundadas, pues ella no difundió ni almacenó el video por el que fue detenida.

“Esta parte es muy importante que quede clara: Yoseline no publicó, no almacenó, no comercializó, no distribuyó, no difundió el video en cuestión. Es más, Yoseline no conoce a ninguno de los involucrados; Yoseline obviamente no estaba presente el día que grabaron ese video; Yoseline no tiene nada que ver con esta situación, es completamente ajena.”

Gerardo González