YosStoP denuncia en redes que está “privada de su libertad” por terminología

Yoseline Hoffman, la youtuber mejor conocida como YosStoP, ingresó a la cárcel el pasado 29 de junio, derivado de una denuncia en su contra por presunta pornografía infantil.

Un día después, a YosStoP se le dictó prisión preventiva oficiosa, por lo que desde entonces se encuentra recluída en el penal de Santa Martha Acatitla.

Sin embargo, esa situación no le ha impedido a YosStoP seguir activa en redes sociales, donde ha hecho una denuncia sobre su actual situación.

La noche del viernes 2 de junio, en el perfil de YosStop en Instagram, se publicó una historia en la que a manera de denuncia se habla sobre su situación legal:

“Estoy privada de mi libertad por TERMINOLOGÍA. No es porque sea peligrosa. No es porque sea lasciva. No es porque sea culpable”

Yoseline Hoffman, YosStoP