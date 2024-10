La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) llevó a cabo una investigación con la que exhibió un esquema terrible de extorsión que es ejecutado por operadores de pipas de agua.

De acuerdo con la investigación de la máxima casa de estudios que realizó la Red del Agua, los operadores de pipas de agua efectúan la terrible extorsión a mujeres de la alcaldía Iztapalapa.

Pero, ¿en qué consiste la terrible extorsión de pipas de agua a mujeres en la alcaldía Iztapalapa? Te contamos los detalles de la investigación que realizó la UNAM.

Pipas de agua (Cuartoscuro)

UNAM exhibe terrible extorsión de pipas de agua a mujeres en la alcaldía Iztapalapa

El coordinador ejecutivo de la Red del Agua de la UNAM, Jorge Alberto Arriaga, presentó una investigación que reveló una terrible extorsión de pipas de agua a mujeres en la alcaldía Iztapalapa.

Al participar en un foro de parlamento abierto sobre el agua en el Congreso de la CDMX, el académico explicó que la falta de agua en zonas de escasos recursos ha generado el esquema de extorsión.

Lo anterior debido a que señaló que en la investigación se pudo identificar que los piperos se han aprovechado de la situación de rezago que prevalece tanto en Iztapalapa como en Xochimilco.

Al abundar en los detalles, dijo que los operadores de las pipas de agua incurren en extorsiones en contra de las mujeres, pues les exigen “favores” sexuales a cambio del acceso al agua.

En la investigación que se realizó, explicó, fueron entrevistadas un total de 600 mujeres radicadas en ambas alcaldías y de ese grupo, el 5% señaló que fue víctima de extorsión sexual a cambio del agua.

Aunado a ello, el investigador de la UNAM expuso que el 50% de las mujeres que fueron entrevistadas, dijeron que vivieron violencia sexual por parte de los operadores de las pipas de agua.

Piperos (Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro)

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum de la extorsión en Iztapalapa?

Luego de que la UNAM presentó la investigación que exhibió la terrible extorsión de pipas de agua a mujeres en la alcaldía Iztapalapa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció.

En su mañanera del pueblo del 28 de octubre, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el reporte de la máxima casa de estudios, ante lo cual llamó a las autoridades de la CDMX a investigar los casos.

Tras recordar que “el agua es un derecho”, la presidenta pidió a la jefa de gobierno, Clara Brugada, que se tomen cartas en el asunto primero para determinar si lo denunciado es cierto.

Ante su llamado, Claudia Sheinbaum se dijo confiada de que Clara Brugada atenderá los hechos sobre la terrible extorsión que sufren las mujeres de escasos recursos en Iztapalapa u Xochimilco.

Así lo dijo debido a que se dijo confiada en el nivel de compromiso de la jefa de gobierno de la CDMX, a quien reconoció como “una mujer muy sensible” de quien aseguró “que lo va a atender”.

Claudia Sheinbaum (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro)

¿Qué dijo Aleida Alavez de la extorsión por agua en Iztapalapa?

Entrevistada en el noticiero radiofónico de Jaime Núñez, la alcaldesa de Iztapalapa confesó que no tenía conocimiento sobre la terrible extorsión por el agua en contra de mujeres de escasos recursos.

No obstante, dijo que al tomar conocimiento de la investigación de la UNAM, se pusieron en marcha las indagatorias correspondientes por medio de las direcciones territoriales de la alcaldía.

De la misma forma, Aleida Alavez indicó que en el Gabinete de Seguridad se trató el asunto a pesar de que reiteró que hasta el momento no se tiene documento nada con respecto al caso.

Sin embargo, la alcaldesa garantizó que se pondrán todas sus capacidades y atención alrededor de la terrible extorsión de pipas de agua a mujeres en la alcaldía Iztapalapa.

Por tal motivo, la mandataria local aseguró que de encontrar responsables sobre los hechos, se va a actuar para castigar conforme a la ley a quienes hayan incurrido en las extorsiones.

Como parte de las acciones que se iniciaron, informó que ya fueron instalados buzones anónimos en las direcciones territoriales, para que las mujeres que así lo decidan, denuncien sus casos.

Aleida Alavez (Aleida Alavéz vía X)

¿Qué dijo Clara Brugada de la extorsión en Iztapalapa?

Por el llamado que le hizo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la terrible extorsión que piperos ejercen contra mujeres de Iztapalapa, la jefa de Gobierno Clara Brugada fijó su postura.

En torno al tema, informó que ya giró instrucciones al titular de la Secretaría de Agua de la CDMX, Mario Esparza, para que se ponga en contacto con los autores de la investigación de la UNAM.

De esa manera, resaltó, se podrán corroborar las denuncias y se actuará de inmediato para evitar que se sigan ejecutando ese tipo de prácticas a cambio de un servicio que debe ser completamente gratuito.

No obstante, Clara Brugada declaró que de momento el tema no puede convertirse en algo muy grande, debido a que no se ha corroborado que lo apuntado en la investigación sea un hecho probado.