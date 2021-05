México.- Una joven denunció que tras un accidente vial que tuvo la noche del 14 de mayo sobre avenida Patriotismo, en CDMX, fue víctima de abuso policial.

A través de Instagram, Cecilia Miranda contó que el viernes 14 de mayo, aproximadamente a las 11:20 horas, regresaba a su casa luego de dejar a un compañero cerca de una estación del Metro.

Ella iba manejando sobre avenida Patriotismo a velocidad moderada y casi al llegar a la avenida Benjamín Franklin, perdió el control de su camioneta porque tenía fallas en la transmisión.

Del accidente no hubo personas lesionadas y la joven también resultó ilesa, incluso preguntó a las personas que se encontraban cerca si no tenían alguna lesión.

Cecilia Miranda explicó que cuando consiguió bajarse de su camioneta, inmediatamente después, 4 policías de CDMX se abalanzaron en su contr a y le gritaron que estaba “drogada y borracha”.

“Me gritaban que no podía hablar, me esposaron y me empezaron a arrastrar por lo que empecé a gritar por ayuda. Me tiraron al suelo y estaba pegada a la patrulla; grité a la gente que le hablaran a mi mamá, mientras los policías estaban encima de mi”.

Cecilia Miranda