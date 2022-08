El exdelegado de la alcaldía Benito Juárez, Jorge Romero, dijo que él no tuvo conocimiento de las acciones que se imputan a Luis Vizcaíno, quien era director jurídico, de 2012 a 2015.

Entrevistado por Denise Maerker para Atando Cabos, el exdelegado negó saber los hechos que señalan a Luis Vizcaíno con el Cártel Inmobiliario, y refirió que a él no le tocaba saberlo.

Sin embargo, Romero dijo que se debe llegar hasta las últimas consecuencias en las indagatorias, aunque refirió que las investigaciones tienen sesgo político.

Por ello, cuestionó el por qué se asocia a su partido (PAN), con lo del Cártel Inmobiliario, si las acciones fueron de personas, en lo individual.

“A esta persona se le están imputando responsabilidades no por cuestiones de sus actos de gobierno, se le están imputando acciones de que él haya tomado la decisión de adquirir inmuebles y no de acciones de gobierno. Yo me responsabilizo por mis acciones del gobierno”, dijo.

¿Qué es el Cártel Inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez?

El Cártel Inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez es una trama señalada por la Fiscalía de la CDMX para acusar “extorsión y desalojos violentos” que ocurrieron en la alcaldía Benito Juárez.

Por estos hechos fue detenido Luis Vizcaíno Carmona, relacionado al Cártel Inmobiliario en Benito Juárez.

Al exfuncionario se le dieron 3 meses de prisión preventiva justificada, por lo que permanece en el Reclusorio Norte. Se le acusa de Enriquecimiento Ilícito.

Según las indagatorias, Luis Vizcaíno “obedeció a presiones de empresas constructoras”, con el fin de realizar desalojos violentos, a manera de “reordenamiento del sector ambulante”.

El Cártel Inmobiliario funcionó, según Claudia Sheinbaum, en los gobiernos de

Germán de la Garza Estrada (2006-2009)

Mario Alberto Palacios Acosta (2009-2012)

Jorge Romero Herrera (2012-2015)

Christian Von Roehrich (2015-2018)

Todos ellos son emanados del PAN y se sigue investigando.