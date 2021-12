El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (INJUVE) pide no difundir spoilers de la nueva película ‘Spider-Man: No Way Home’.

A través de redes sociales y utilizando el hashtag #LosJóvenesUnenAlBarrio, el INJUVE de la CDMX señaló que en estos tiempos “no todos tienen la facilidad de asistir al cine”.

Por ello, en un acto de solidaridad, el INJUVE CDMX pidió no difundir spoilers de la nueva película de Spider-Man.

“¡SIN SPOILERS! Señal de prohibido el paso No seas esa persona. No todos tienen la facilidad de ir al cine ¡POR FAVOR NO LO HAGAS! Si quieres estar más seguro, deja de leer los comentarios y aléjate de las redes sociales.” INJUVE CDMX

INJUVE CDMX pide no difundir spoilers de ‘Spider-Man: No Way Home’ (Twitter/INJUVE CDMX)

INJUVE CDMX difunde recomendaciones para evitar spoilers de ‘Spider-Man: No Way Home’

Aunado a la petición del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México de no difundir spoilers de ‘Spider-Man: No Way Home’, el organismo emitió una serie de recomendaciones para evitar la situación.

“¿Cómo evitar spoilers de ‘Spider-Man: No Way Home’ en México y no morir en el intento”, comienza el mensaje del INJUVE CDMX, para posteriormente, puntualizar:

Deja de leer los comentarios Silencia las palabras claves Aléjate de las redes sociales No veré historias No miraré reels.

En resumen, el INJUVE CDMX destacó que la mejor forma de evitar spoilers de la nueva película de Spider-Man es alejarse de las redes sociales.

Lo anterior debido a que la misión de no encontrar escenas sueltas de la película ‘Spider-Man: No Way Home’, argumentó el INJUVE CDMX, consistía en “evitar básicamente cualquier contenido en redes sociales que no puedes anticipar.”

Para ejemplificar la situación el INJUVE CDMX mencionó la conocida imagen de Homero saliendo del cine, “un claro aviso de que no debes leer ese post”.

Sin embargo, el Instituto de la Juventud de la CDMX advirtió que los spoilers de ‘Spider-Man: No Way Home’ se encontraban a la orden del día por lo que “no quieres estar pasando videos reel en Facebook y ver de pronto que alguien grabó la pantalla del cine. ¡Alerta permanente!”