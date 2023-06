En la Ciudad de México (CDMX) un hombre amenazó con violar a su vecina y se bajó los pantalones para mostrarle lo que le haría.

El hecho se registró la noche del jueves 1 de junio en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez , y según la denuncia de la víctima, las autoridades no hicieron nada al respecto.

Asimismo, indicó que el mismo hombre y dos de sus acompañantes, minutos después, golpearon a uno de sus vecinos, quien les pidió que se calmaran, pues hacían demasiado ruido.

Cabe destacar que las cifras de enero de 2023 indican que la CDMX es una de las entidades que más violaciones registró, pues sumada a:

Concentraron el 63% de las violaciones ocurridas en México, mismas que tan sólo en enero de 2023 se situaron en mil 799 denuncias por el delito.

A través de Twitter, Irene denunció lo que vivió durante la noche del 1 de junio, cuando uno de sus vecinos amenazó con violarla.

Con videos, la mujer residente de la colonia Narvarte, compartió cómo su vecino se bajaba los pantalones para mostrarte lo que le haría, con movimientos extraños, y le gritaba que saliera pues la iba a violar.

Conforme a la denuncia, fueron 5 los hombres que, bajo el efecto del alcohol, hicieron esa amenaza en su contra, sin embargo, uno de ellos llegó a bajarse el pantalón.

La víctima de las amenazas contó que se encontraba con su hermana y su perrito cuando ellos comenzaron con las agresiones verbales, y expresó su miedo, pues el sujeto vive en un departamento “casi enfrente” del de ella.

Asimismo, acusó que los sujetos golpearon a uno de sus vecinos que intentó calmarlos, y compartió un video en donde se muestra cómo los sujetos, de manera agresiva, se lanzan contra él.

Por los hechos registrados, en donde un hombre amenazó a su vecina de violarla, la víctima solicitó el apoyo de las autoridades de la CDMX.

No obstante, pasó más de una hora para que policías arribaran al edificio de los departamentos, y a su llegada no hicieron nada, aseguró Irene.

Según refirió, sólo hablaron con los agresores durante unos minutos y después se fueron, a pesar de que ellos golpearon a su vecino y a ella la amenazaron con violarla.

Por ello, Irene solicitó el apoyo de la Fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy, así como del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch y de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la capital.

Sin embargo, hasta el momento no ha tenido respuesta, por lo que señaló que ya se cansó de “tanta incompetencia”, por parte de Claudia Sheinbaum, Ernestina Godoy y Omar García Harfuch.

Y aunque refirió que iría a denunciar lo sucedido, señaló que no quería hacerlo, pues en ocasiones anteriores ha denunciado la violencia que ha vivido y no han hecho nada.

“Ya se calmó todo. Tengo que ir a denunciar. No quiero. Estoy cansada de tanta incompetencia Claudia Sheinbaum, Ernestina Godoy, Omar García Harfuch. Hoy golpearon a un chico que no lo merecía, los mismos tipos me amenazaron de violación mientras uno se bajaba los pantalones para exponerse.”

Víctima