Si te has preguntado si hay un Metrobús bebé, te presentamos el Metrobusito.

El director general del Metrobús de la Ciudad de México (CDMX), Roberto Capuano, compartió a través de su cuenta oficial de Twitter, fotos del Microbusito.

Así es, el Microbusito ya es una realidad, pero no se trata de un transporte para niños, sino de un experimento de movilidad 100 por ciento eléctrico .

Según la información proporcionada por Roberto Capuano, el Microbusito fue creado en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) y la empresa VEMO .

Pero además, la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, así como autoridades del Bosque de Chapultepec, participaron para dar vida al Microbusito.

De acuerdo las fotos, el Microbusito es una modelo idéntico al Metrobús de la Ciudad de México (CDMX), pero en menor escala. Lleva los mismos colores y las letras .

El Metrobusito fue presentado a través de Twitter y en sólo un par de horas los internautas ya han reaccionado a las fotos, dividiendo con sus opiniones a la web:

“No lo comercializan, no lo venden, no lo prestan, no lo usan... ¿Para qué lo hacen?”