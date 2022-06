Luego de que se notificara a Sandra Cuevas sobre su destitución por un año como alcaldesa de la Cuauhtémoc, ésta se pronunció y dijo que no se moverá de su cargo y que continuará trabajando.

“No me voy a mover, no me voy a quitar, voy a seguir trabajando por la gente”, sentenció Sandra Cuevas en conferencia de prensa, y dijo que apelará su destitución.

La destitución de Sandra Cuevas fue una resolución concedida por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la CDMX.

Esto por presuntamente cometer faltas administrativas y abuso de sus funciones con relación al cierre del Deportivo Guelatao.

Sobre esto, Sandra Cuevas dijo que era un tema “absurdo”, pues contaba con los documentos que probaban que el Deportivo Guelatao tenía diversas afectaciones, por lo que decidió cerrarlo.

“El tema del Deportivo Guelatao es un tema absurdo, tengo 5 dictámenes, en donde los diferentes documentos muestran desde el 2017 que tiene afectaciones; por esa razón cuando llego, decido cerrarlo”. Sandra Cuevas

Además, Sandra Cuevas alegó que el cierre del Deportivo Guelatao lo decidió a raíz de que compañeros de trabajo del Deportivo, le exigieron por medio de una carta que lo cerrara.

“Y lo cerré por 41 días, 41 días, y lo hice porque me lo exigieron a través de una carta compañeros de trabajo; me exigen que cerrara y que revisara el Deportivo Guelatao porque tenían miedo de trabajar ahí”. Sandra Cuevas

Sandra Cuevas (Twitter/Sandra Cuevas )

Información en desarrollo.