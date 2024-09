La noche del Grito de Independencia de 2024 en el Zócalo estará marcada como la de la última arenga de AMLO como presidente de México; pero no todo es tristeza pues la Banda MS amenizará con su música antes y después.

Cabe destacar que el Grito de Independencia 2024 es el último de AMLO como presidente de México, pues su sexenio termina el lunes 30 de septiembre. No obstante hoy es un día de fiesta en el Zócalo con la Banda MS.

De acuerdo con la información disponible, estos son los horarios para el concierto de la Banda MS en el Zócalo y la arenga de AMLO desde el balcón de Palacio Nacional por el Grito de Independencia 2024:

Antes del concierto de la Banda MS y la última arenga de AMLO por el Grito de Independencia, se presentarán en el Zócalo:

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que la Banda MS tocará en su último Grito de Independencia, en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

Así lo dio a conocer AMLO en su conferencia mañanera del 6 de mayo, donde destacó que la Banda MS cobrará poco para su concierto del Grito de Independencia.

Según expuso el presidente de México, se logró que la Banda MS ofrezca un concierto gratuito en el Zócalo hoy domingo 15 de septiembre, fecha en que se conmemora el 214 aniversario de la lucha de Independencia en México.

Asimismo, el presidente de México destacó entonces que su gobierno se iba “a rayar”, pues la Banda MS cobrará poco por su concierto en el Zócalo del Centro Histórico capitalino.

“Que por cierto va a venir la Banda MS el 15, 15 de septiembre, cuando lo dije aquí no habíamos hablado con ellos, y les cuento la anécdota que buscaron al director y estaban en Las Vegas, y Alejandro les dijo ‘es que el presidente les esta invitando nada más que no se vayan a pasar, que no vayan a cobrar mucho’. Sí, sí, sí, le dijo el manager, ‘sí tengo lleno el teléfono’, para que vean lo que es la mañanera, que ya nos pidió el presidente que si queríamos tocar y sí, claro que sí, y no nos vamos a rayar.

Es decir que van a cobrar poco y son muchos los integrantes, entonces ya desde ahora invitamos.”

AMLO