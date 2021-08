Familias protestan por clases presenciales en primaria de Azcapotzalco; “no hay luz ni agua”

México.- Un grupo de madres y madres de familia cerraron simbólicamente l a primaria “Amalia González Caballero” en Azcapotzalco, CDMX, por el regreso de las clases presenciales.

Alrededor de 50 madres y padres “cerraron” la escuela porque aseguran que no está en condiciones para que las y los estudiantes regresen a clases presenciales porque no hay agua ni luz, de acuerdo con El Universal.

Poco después de una hora de protesta, a la primaria llegaron autoridades escolares para llegar a un acuerdo con las madres y padres de familia.

Madres y padres de estudiantes de la primaria “Amalia González Caballero” en Azcapotzalco acusan que la escuela no cuenta con servicios básicos, como luz y agua.

Esa fue la razón por la que esta mañana un grupo de alrededor de 50 personas cerraron simbólicamente para exigir que vuelvan las clases en línea.

Uno de los manifestantes dijo en entrevista para Radio Fórmula:

“Estamos buscando un sistema de clases en línea como lo veníamos manejando. La escuela no tiene las condiciones necesarias para poder implementar un nuevo ciclo, tanto en el tema de salud, como seguridad general, no tenemos luz, no tenemos agua, no hay una línea telefónica de emergencia”.

Padre de familia