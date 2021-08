Las redes sociales ya no son solo un medio de entretenimiento, sino que se han convertido en un medio más de denuncia de injusticias y hasta corrupción.

Este es el caso de un usuario de TikTok que exhibió a un policía de la Ciudad de México (CDMX) a quien grabó mientras detenía a un motociclista , función que corresponde únicamente a los de tránsito.

Asimismo, denunció que el policía de la CDMX intentó robarle el celular con el que lo grabó y lo golpeó cuando acercó la cámara a su identificación.

Los hechos ocurrieron el 6 de agosto cerca del Rio de los remedios en la alcaldía Venustiano Carranza de la CDMX.

“El oficial J. Pacheco. Hágalo viral por favor. Los oficiales corruptos agreden físicamente, así como querían robar mi celular, aparte de que usurpa funciones de tránsito para poder robar!” luisitofortnicka

Video: Exhibe a policía corrupto deteniendo a motociclista

El usuario de TikTok identificado como luisitofornicka increpó a un policía identificado como J. Pacheco , por detener a un motociclista sin ser policía de tránsito.

El policía tenía el vehículo con número económico MX-629-N2 detenido a un costado de un motociclista al que pretendía pedirle dinero para dejarlo avanzar.

Sin, embargo, el usuario de TikTok intervino entre el policía corrupto y el motociclista y le hizo saber que estaba usurpando funciones de tránsito que no le correspondían.

Cuando le hombre le dijo al policía que no esta dentro de sus funciones detener a una moto, el oficial comenzó a molestarse e inició las agresiones.

“¿Que no puedo detener motos? Te voy a comentar, aquí estamos en una situación…no me importa que esté en vivo” Policía de la CDMX

Policía corrupto golpeó a hombre que lo grababa

En el video se puede ver como el policía J. Pacheco golpea al hombre que lo grababa cuando acercó la cámara para identificarlo.

El golpe tiró al hombre que grabó el video y posteriormente subió a la red social TikTok para denunciar como el policía lo golpeó e intentó robarle al motociclista.

Luego, el video sólo muestra una imagen oscura y se escucha como le piden al policía que se calme. Además, el dueño del teléfono pide que le sea devuelto, pues el oficial de la CDMX se lo arrebató.

Asimismo, se escucha a otras personas reclamar al policía “se supone que usted esta para protegernos” pero el oficial se escucha repetir “¿eso quieres?” en referencia al golpe que le dio al usuario de la red social.

Además, el policía corrupto de la CDMX i ntentó amedrentar al hombre que lo grababa pidiéndole su nombre antes de regresarle su pertenencia.

Al ver que no quería devolverle su celular, el hombre lo acusó de querer robarle y pese a que el policía aseguraba que no se lo estaba robando, no se lo regresaba.

El hombre insistió en que le fuera devuelto su celular pero el policía sólo lo devolvió tras la presión de varios transeúntes , de acuerdo a lo dicho por luisitofornicka.

Usuario de TikTok denuncia a policía corrupto ante las autoridades

El 7 de agosto, el hombre identificado como luisistofornicka acudió al Ministerio Público (MP) de la alcaldía Venustiano Carranza para le vantar una denuncia contra el policía J. Pacheco.

En el MP, explicó que su denuncia era por

Usurpación de funciones

Intento de robo

Agresión física

Señaló además que sin ser su función, detuvo a un motociclista; asimismo, informó que fue golpeado por el oficial J. Pacheco quien también intentó robarle el teléfono celular.

Además, compartió que el servidor público del MP le hizo llenar un formato con todos los detalles de lo acontecido con el policía corrupto.

Y prometió compartir la dirección donde presentó su denuncia para que quienes tuvieran que denunciar a algún funcionario corrupto lo hicieran.