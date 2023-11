La fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy Ramos negó la información relevada por The New York Times donde se acusó a la dependencia de espiar a por lo menos 4 políticos de oposición.

Durante una conferencia, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Ernestina Godoy aseguró que lo revelado “carece de veracidad”.

También indicó los documentos son apócrifos y que las conclusiones son falsas, ya que que la investigación se basa en documentos que no existen en la Fiscalía capitalina.

The New York Times falsificó documentos, asegura Ernestina Godoy

La fiscal capitalina Ernestina Godoy, enfatizó que la parte fundamental que sostiene la investigación de The New York Times podría estar falsificada.

Aseguró que lo dicho por el diario estadounidense está alejado de la verdad, pues la publicación se basa en documentos que no tienen registro dentro de la Fiscalía de la CDMX.

Además, Ernestina Godoy señaló que la documentación presentada tiene referencia a números de oficio, carpetas de investigación o registros en libros de gobierno que no corresponden a documentos oficiales de la Fiscalía.

“Son documentos falsos, ni más ni menos, son documentos apócrifos”. Ernestina Godoy, fiscal de la CDMX

Ernestina Godoy ordena “exhaustiva investigación” contra The New York Times

En este sentido, Ernestina Godoy dio a conocer que ordenó una “exhaustiva investigación” para conocer el trasfondo de la acusación que sostuvo The New York Times a través de su reportaje In Mexico, surveillance orders that read like a political list.

La fiscal aseguró que la dependencia capitalina, ya había aclarado los hechos con el diario previo a su publicación.

Sin embargo, Ernestina Godoy refirió que The New York Times decidió omitir la información proporcionada por la Fiscalía a su cargo, la cual era de carácter fundamental para sus lectores.

#Relevante | La fiscal de la #CDMX, Ernestina Godoy, niega lo publicado por #TheNewYorkTimes, insiste en que “carece de veracidad, ya que se basan en documentos que no existen en esta Fiscalía. Son documentos apócrifos. El contenido del artículo y sus conclusiones son falsos”. pic.twitter.com/xbH8ybzJ5G — Azucena Uresti (@azucenau) November 10, 2023

Ernestina Godoy acusa campaña de propaganda por el PAN

Ernestina Godoy recordó que dos de las figuras panistas relacionadas a la investigación, ya habían promovido amparos, por lo que el asunto se trata de una campaña de propaganda.

Tras esto, la titular de la FGJCDMX indicó que Santiago Taboada y Alessandra Rojo de la Vega promovieron tres amparos en marzo.

Bajo este contexto, Ernestina Godoy dio cuenta de que los dos juicios promovidos por el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, fueron desestimados.

Mientras que el amparo que promovió la excongresista, Alessandra Rojo de la Vega, continúa en proceso, aunque aseguró que al final también será sobreseído por falta de evidencia.

“La Fiscalía investiga delitos, no da seguimiento a las actividades de los políticos”. Ernestina Godoy, fiscal de la CDMX