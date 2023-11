La fiscal de la Ciudad de México , quien está a la espera de ratificarse, Ernestina Godoy, fue señalada por The New York Times de espiar a por lo menos 4 políticos de la oposición .

En el mismo, señala que pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió al inicio de su gobierno terminar con los espionajes, tienen registros recientes de que sí ocurrió .

Esto se da en el periodo de que sea aprobada la ratificación de Ernestina Godoy en el Congreso de la CDMX y de que Martí Batres señalara que hay una campaña en su contra .

The New York Times señala que Ernestina Godoy espió al menos a estos 4 políticos de la oposición

Esto fue revelado en su reportaje In Mexico, surveillance orders that read like a political list, o “En México, órdenes de vigilancia que parecen una lista de poder político”, compartido este 9 de noviembre .

Y en el mismo, señalan a por lo menos 4 políticos de la oposición , sin embargo, tal como destaca The New York Times, fueron más y también a funcionarios de Morena.

Tal como se destaca en el reportaje, Ernestina Godoy, mediante órdenes de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX , espió a:

Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez

Lilly Téllez , senadora del PAN

, senadora del PAN Ricardo Amezcua, integrante del Consejo Judicial de la CDMX y ex asesor del alcalde de Benito Juárez, uno de ellos Santiago Taboada; y

Alessandra Rojo de la Vega, ex congresista acusada de delitos electorales.

Sin embargo, en el reportaje también hacen mención de 3 alcaldes de la CDMX (incluyendo a Santiago Taboada), los cuales en su mayoría son de oposición, pero no da más nombres .

De acuerdo con las órdenes giradas por la fiscalía para acceder a registros telefónicos, mensajes y ubicación de estos políticos, desde 2021 hasta inicios de este 2023 .

Esto bajo la imputación de estar relacionados con secuestros y desapariciones , confirmado por un juez federal que no identificó pero aseguró la solicitud de estos registros.

De acuerdo con los especialistas citados por The New York Times, los fiscales, en este caso Ernestina Godoy, pueden inventar investigaciones con el fin de obtener datos, catalogando el espionaje es un abuso de autoridad .

Otros funcionarios que fueron espiados según The New York Times por Ernestina Godoy son:

Dolores Higareda, funcionaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

Horacio Duarte, secretario de Gobierno del Estado de México;

Higinio Martínez, senador de Morena, igualmente por el Estado de México; y

Aunque no menciona su nombre directamente, el “jefe de la agencia de aduanas”; el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México es André Foullon.

Igualmente señala a otros importantes cargos de gobierno, pero no hace más menciones .

Esto respondió la fiscalía de la CDMX ante el reportaje de The New York Times sobre Ernestina Godoy

Ante el reportaje de The New York Times, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, mediante su vocero, Ulises Lara, “ desmienten categóricamente ” la publicación de The New York Times.

Agregó que la fiscalía (en general, no menciona directamente a Ernestina Godoy), no espía a funcionarios políticos, como acusa The New York Times, más que “con fines exclusivamente jurídicos” .

Y destaca que no existen los oficios o carpetas de investigación que señalen la solicitud de estos registros, ya que la fiscalía actua en estricto apego a la ley , sin violentar la normatividad ni los derechos personales.

Sentencian que la documentación obtenida por The New York Times es falsa , añadiendo que la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos comenzarán una investigación sobre la misma.