La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) se usa para vigilar y atacar políticos, esta es la revelación que ha hecho Santiago Taboada como parte de una lista de políticos a los que la dependencia ha espiado.

Aunque en México ha hecho declaraciones en este sentido, la declaración fue otorgada a The New York Times en el reportaje que publica este jueves 9 de noviembre de 2023 titulado ‘En México, órdenes de vigilancia que parecen una lista de poder político’.

En el reportaje denuncian que la Fiscalía de CDMX, a cargo de Ernestina Godoy, ordenó obtener registros telefónicos no solo de Santiago Taboada sino de otros políticos y funcionarios, de acuerdo con órdenes judiciales a las que periodistas de ese medio tuvieron acceso.

“Se está utilizando el sistema de justicia para atacar a los políticos (por aspiraciones al gobierno)” Santiago Taboada. Alcalde de Benito Juárez

Los y las periodistas Maria Abi Habib, Natalie Kitroeff y Emilio Rodríguez Mega publicaron que los registros judiciales demuestran este espionaje pues tuvieron acceso a 14 órdenes escritas.

Fiscalía de CDMX pidió registros telefónicos y aunque lo niega hay expedientes que así lo revelan

La Fiscalía de la CDMX ordenó a una compañía de telefonía celular que entregara los registros telefónicos y de texto, así como datos de ubicación de mas de 12 funcionarios y políticos mexicanos.

Los registros entregados por la compañía abarcan de 2021 a inicios de 2023 bajo la solicitud para investigar secuestros.

La dependencia y sus fiscales ha negado tener esos registros telefónicos, pero un juez federal confirmó que la Fiscalía de CDMX exigió a la compañía telefónica que otorgara los mencionados datos.

Cabe recordar que en casos de secuestro los investigadores pueden tener acceso inmediato a registros telefónicos pero un juez federal deben enviar una orden dentro de las 48 horas siguientes, lo cual no recibió, dijeron los abogados de la empresa en los documentos judiciales.

Santiago Taboada insiste que lo persiguen por sus aspiraciones políticas

Entre la lista de personas vigiladas están “miembros poderosos del gobierno de México”, el jefe de Aduanas del país, al menos tres alcaldes capitalinos, entre ellos el de Benito Juárez, Santiago Taboada, quien ha dicho que lo persiguen políticamente por su aspiraciones políticas a la jefatura de gobierno de la CDMX en las elecciones 2024.

Los mencionados documentos judiciales fuero obtenidos porque Santiago Taboada se enteró un año después que en 2021 iniciaron a vigilarlo, entonces decidió emprender una denuncia, de hecho dijo públicamente que la Fiscalía de CDMX estaba armando expedientes falsos en sus contra.

Santiago Taboada dice que están fabricando video en su contra (CAPTURA DE PANTALLA / TWITTER)

Fiscalía CDMX barre parejo. Espía a Santiago Taboada, Higinio Martínez, Lilly Téllez y otros

En la lista de espiados también se encuentra Higinio Martínez, uno de los coordinadores de campaña de Morena en el Estado de México y quien actualmente es jefe de gabinete de Delfina Gómez, quien dijo que no estaba enterado hasta que se lo mencionaron los periodistas de The New York Times.

Entre las personas monitoreadas están:

Lilly Téllez , senadora que dejó Morena y se pasó al PAN

, senadora que dejó Morena y se pasó al PAN Alessandra Rojo de la Vega, excongresistas y exfuncionaria local en Miguel Hidalgo

Dolores Higareda, funcionaria de la SCJN

Ricardo Amezcua, miembro de Consejo Judicial de la CDMX

En el caso de Lilly Téllez y Alessandra Rojo de la Vega, sus datos fueron solicitados siete veces entre 2021 y 2022

Cabe recordar que AMLO prometio que no se iba a espiar a adversarios, mismo discurso que ha mantenido

Ernestina Godoy dice que debe guardar secrecía ante reportaje de The New York Times y sigue buscando su ratificación

Ernestina Godoy dijo respecto a esta publicación que tiene investigaciones en curso y que tiene que guardar secrecía: “estoy en obligación de guardar secrecía”.

La fiscal general espera su ratificación y dijo que es el PRIAN quien está detrás los señalamientos en su contra, no obstante afirmó que va a seguir hablando con todas las fuerzas políticas.

El equipo de Santiago Taboada reiteró que son motivos políticos por los que se ha realizado este tipo persecución contra el alcalde y se mantiene en su postura.