Verónica Melendes Coronado, mejor conocida como Luna Bella, es tendencia en redes sociales por grabar un video porno en el Metro de la Ciudad de México.

Verás, durante el fin de semana a Luna Bella le pareció una gran idea grabarse teniendo sexo en un vagón del Metro CDMX la Línea 1, la cual corre de Observatorio a Pantitlán.

Grabación que causó indignación entre los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo, quiénes hoy se preguntan ¿cuál será el castigo para la influencer y creadora de contenido XXX?

Luna Bella (Instagram/@ lunabella.priv)

¿Luna Bella irá a la cárcel? Usuarios del Metro CDMX condenan falta de seguridad tras video porno

De acuerdo con la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, artículo 26 apartado X, Luna Bella sí debe ser sancionada por grabarse teniendo sexo en el Metro CDMX.

El artículo indica que Luna Bella -de 32 años de edad- atentó contra la dignidad de las personas al realizar la exhibición de órganos sexuales con la intención de molestar o agredir a otras personas.

No obstante, no habrá sanción a menos que la persona agredida presente una queja contra la persona “probablemente infractora”.

Si una persona presentara una queja contra Luna Bella, ésta podría ser amonestada, arrestada, multada e incluso ser obligada a realizar trabajo comunitario.

La influencer pagaría una multa entre los 108.57 pesos a los 1,085 pesos así como aporía ser arrestada entre 6 y 12 horas, además de ser obligada a realizar trabajo comunitario por 3 ó 6 horas.

Denuncian a Luna Bella por grabar contenido para adultos en el Metro CDMX (Yazmín Betancourt / SDPnoticias)

¿Qué dice el Metro de la Ciudad de México sobre el video porno de Luna Bella?

Ante las quejas de los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo, el Metro de la Ciudad de México publicó un comunicado para externar su posición respecto al video porno de Luna Bella.

El Metro CDMX explica que el video porno de Luna Bella fue realizado por actores y no por pasajeros, así como el acto fue consensuado.

“El Metro respeta la libertad de expresión”, indica y asegura que los videos que aparecen en redes sociales promueven “intereses personales”.

No obstante, “reprueba que se usen las instalaciones para generar popularidad en cuentas particulares”.

Por lo que reforzarán los rondines en trenes y la vigilancia en andenes, principalmente en el horarios nocturno, con la finalidad de inhibir cualquier anomalía.

Y finalmente se jactan en presumir que durante esta administración han diminuido el 78% la iniciativa delictiva por lo que se invita a los usuarios a denunciar y reportar cualquier situación anómala.

Metro CDMX responde a quejas por video porno de Luna Bella (@metrocdmx / Instagram)

Tunden al Metro de la Ciudad de México tras grabación de video porno de Luna Bella

La respuesta de la administración del Metro de la Ciudad de México causó molestia por la ligereza con la que se tomó la falta de Luna Bella.

Usuarios del Metro CDMX dan por hecho que Luna Bella pagó para usar las instalaciones así como comparan la situación con la del hombre que fue sacado a la fuerza por trasladar a su perrita.

“Eso no es liberad de expresión. Ah pero no fuera un perrito enfermo porque ahí sí lo bajan”, “Ah pero que no se suban con un perrito rumbo a la veterinaria porque en friega los policías dejan el candy crush y se ponen a chambear”,

“¿Consensuada? Ya dijeron que no había extras, ¿acaso los usuarios lo consintieron?”, “Entonces se pueden cometer cualquier tipo de actividades y dejó claro “cualquier” solo con autonombrarse actores”,

“Que dice Luna Bella que próximamente grabará más nopor en los trenes del Metro, total, no pasa nada”, expresan en redes sociales.

Tunden a Metro CDMX (Red social X)