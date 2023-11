El contundente mensaje que brindó Adrián Ruvalcaba este viernes 17 de noviembre sobre el proceso del Frente Amplio por México en la Ciudad de México (CDMX) .

Y es que el precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la jefatura de gobierno de la CDMX brindó una breve conferencia de prensa durante la tarde, para expresar su opinión sobre el manejo del proceso interno de Va por México.

De acuerdo con Adrián Ruvalcaba, es importante que todos los aspirantes del proceso interno de Va por México caminen juntos, pues están ante la oportunidad de gobernar la capital del país luego de más de 20 años de administraciones de izquierda.

Este día Adrián Ruvalcaba congregó a una conferencia de prensa para brindar un contundente mensaje respecto a el proceso del Frente Amplio por México en la CDMX.

Y es que el alcalde de Cuajimalpa se mostró molesto con el manejo que realiza la dirigencia de Va por México, pues señaló que, de acuerdo con lo estipulado, este día tuvo que ser entregado el aval de su registro como pre candidato.

Sin embargo, esto no ocurrió, señaló que tenía información de que “siguen en una mesa de diálogo”. Por ello, Adrián Ruvalcaba criticó la situación, pues indicó que ya existía un protocolo a seguir, mismo que no se respetó.

“Si hay un método democrático ya planteado en la mesa, anunciado ante la ciudadanía, con un registro de cada uno de los partidos, donde no hay más militantes registrados y cada uno de los partidos presenta una sola propuesta, no entiendo por qué no podemos llegar a este método. Consiste en el registro, el aval del registro, que tuvo que entregarse a las 6 de la tarde del día de hoy, y los debates correspondientes”.

