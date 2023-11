¿Adrián Rubalcava tiene esposa? Una foto del alcalde de Cuajimalpa en la Ciudad de México (CDMX) con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, generó cierta polémica; esto sabemos del supuesto novio de la funcionaria.

Adrián Ruvalcava publicó una foto en la que apareció abrazando a Sandra Cuevas en un restaurante, lo cual alentó los rumores de una supuesta relación entre ambos; “¡Quien diría, excelente velada. Gracias!”, escribió el alcalde.

Cinco meses atrás, Sandra Cuevas habló en entrevista con Adela Micha sobre el supuesto romance con el alcalde Cuajimalpa. Durante la conversación que se llevó a cabo el 10 de junio, la periodista preguntó: “Oye, ¿y andas con él?”

“No... No sé quién lo dijo (...) Pues no todavía no andamos (risas) No, la verdad es que yo lo quiero mucho; yo o ando o no ando, no hay términos medios; Adrián es un hombre muy guapo, muy inteligente, nos parecemos mucho, amamos lo que hacemos, trabajamos 23 horas al día, nos entendemos pero no, no andamos”

Sandra Cuevas