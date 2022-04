La noche de ayer 21 de abril, dos jóvenes menores de edad desaparecieron en CDMX; sus celulares fueron encontrados a unas calles de su casa.

Se trata de Carlos Flores y Renata Campos, de 16 y 14 años de edad; su familia los reportó como desaparecidos la noche del pasado jueves.

Esto luego de que ambos salieran a caminar a las calles aledañas de su domicilio, en la colonia Malinche de la alcaldía Magdalena Contreras.

La familia de ambos declaró en entrevista para Milenio que tanto los celulares de los menores de edad, así como la bicicleta del joven Carlos, fueron encontrados tirados en calles vecinas.

A su vez informaron que fue en ésta bicicleta la última vez que se le vio al menor de edad.

Fichas de búsqueda de desaparecidos (Crisanta Espinosa)

Joven sale a caminar con su novia y ya no regresaron a su hogar

El padre del joven menor, quien también se llama Carlos Flores, detalló que hasta donde supo, el mayor de sus hijos, Carlos, salió para ver a su ex novia pero después dejó de contestar el teléfono.

“Estoy muy triste, mi hijo es buen muchacho, temo por su seguridad. Sé que salió a ver a su ex novia, pero ya no nos contestó el teléfono cuando su madre le intentó marcar para que regresara a casa a cenar”, dijo Carlos Flores.

Por otra parte, la madre de la joven Renata, Faviola Campos informó que ella no estaba enterada de que su hija fuera a ver al joven Carlos.

“Ella es una pequeña aún, mi hija es muy tranquila, estudiosa. No sé qué va a pasar si no la encuentro. Necesito saber en dónde está. Todos nos encontramos tristes, no pudimos dormir toda la noche”, sentenció Faviola Campos, madre de Renata.

Luego de que ambos jóvenes desaparecieran en la colonia Magdalena Contreras, a las familias de ambos se les dio acceso a videos de cámaras vecinales.

En estos registros se observó a los menores de edad, Carlos y Renata, caminar por las calles vecinas con toda la tranquilidad.

Sin embargo, hubo un momento captado en otra cámara donde se ve cómo los jóvenes salen corriendo de una calle ya sin la bicicleta del joven Carlos.

El paradero de ambos menores de edad todavía es desconocido, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ CDMX) emitió dos Alertas AMBER correspondientes a los jóvenes.

Finalmente, los familiares recordaron a los jóvenes Carlos y Renata que los aman y que esperan a su regreso.

“Los estamos esperando, saben que los amamos. Por favor regresen a casa, no olviden que tienen deshecha a las familias sin saber en qué condiciones están”. Familias de Carlos Flores y Renata Campos