El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, confirmó que solicitará licencia al Congreso local para buscar ser jefe de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) por Morena, en las elecciones 2024.

Cuauhtémoc Blanco dijo que no va por alcaldías o senaduría sino por la jefatura de gobierno capitalina, ello a pesar de que aceptó que lo quieren para la alcaldía Cuauhtémoc.

Sería en los próximos días cuando el todavía mandatario estatal solicite licencia debido a que únicamente espera luz verde de Mario Delgado, líder nacional de Morena.

“Si, yo se los había dicho desde cuando, nadamás que no eran los tiempos, ahorita ya llegaron casi los tiempos. Sí me quieren allá en la Cuauhtémoc, pero no. Vamos a esperarnos, vamos a ver qué comenta Mario Delgado y si es así esperarnos a tomar la decisión de poder pedir licencia e irnos a la CDMX a trabajar a convencer a la gente”

Cuauhtémoc Blanco. Aspirante a jefe de gobierno CDMX