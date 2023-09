El funcionario Omar García Harfuch renunció a la policía de la Ciudad de México (CDMX) para buscar la jefatura de Gobierno, tras los rumores de su salida de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

La mañana del sábado 9 de septiembre, el jefe de gobierno Martí Batres indicó que recibió la visita de Omar García Harfuch quien le expresó su deseo de renunciar a su cargo.

“Me visitó el licenciado Omar García Harfuch para informarme su decisión de separarse del cargo de Secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la CDMX” Martí Batres, jefe de gobierno de la CDMX

El mensaje de Martí Batres estuvo acompañado de una fotografía a lado de Omar García Harfuch.

Martí Batres y Omar García Harfuch la mañana del 9 de septiembre (Cortesía)

Omar García Harfuch confirmó sus aspiraciones a la jefatura de gobierno de CDMX a La Jornada

Omar García Harfuch habló de sus aspiraciones el 4 de septiembre de 2023 en entrevista para La Jornada. Durante la conversación también negó no ser del agrado del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“No, la verdad no es así, cuando estás en esta posición surgen cualquier cantidad de rumores. ¿Qué es lo que yo he sentido en estos casi cuatro años? Un respaldo a la capital y a la policía de la CDMX por el gobierno federal”, dijo.

“¿Quién encabeza el gobierno de México?, pues el señor Presidente, y nunca hemos tenido algo mal”. Omar García Harfuch

En relación a las encuestas que lo ubican como puntero en la contienda por la jefatura de Gobierno en la CDMX, Omar García Harfuch dijo:

“Estamos listos para enfrentar cualquier reto en la ciudad” Omar García Harfuch

Tras ese contexto, Omar García Harfuch renunció a la policía de la CDMX.

Andrés Manuel López Obrador presidente de México, durante conferencia de prensa en Palacio Nacional (Andrea Murcia Monsivais)

Omar García Harfuch anuncia que buscará de la jefatura de Gobierno de CDMX

Omar García Harfuch renunció a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX el sábado 9 de septiembre de 2023 con el objetivo de buscar la jefatura de Gobierno de la CDMX y sustituir a Claudia Sheinbaum y Martí Batres.

La fecha límite para que el ex funcionario de la capital presentase su renuncia en la policía de la CDMX habría sido el 10 de septiembre según los parámetros electorales, de otra manera, Omar García Harfuch no podría competir.

Además de Omar García Harfuch, ¿quiénes compiten por la jefatura de Gobierno de CDMX?

No solo Omar García Harfuch ha levantado la mano para buscar la jefatura de Gobierno de CDMX. Tanto en Morena como en el Frente Amplio por México existen aspirantes a uno de los cargos más importantes del país.

Al interior de Morena (así como funcionarios afines a la 4T), quienes han manifestado interés por la jefatura de Gobierno, son:

Cuauhtémoc Blanco

Clara Brugada

Omar García Harfuch

Pero también se habla de otros posibles aspirantes de Morena:

Ricardo Monreal

Ariadna Montiel

Lázaro Cárdenas Batel

Mientras que en la oposición se especula que estos son los perfiles más fuertes:

Sandra Cuevas

Santiago Taboada

Lía Limón