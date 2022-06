Tras la noticia del suicidio de estudiante en la Facultad de Medicina, la máxima Casa de Estudios recibió duras críticas en redes sociales.

En plataformas como Twitter, cibernautas expresaron su molestia por las nulas acciones de la UNAM en contra de conductas abusivas, pues enfatizan que a la institución universitaria nunca le ha importado la salud mental de sus alumnos.

Incluso, algunos mencionan que no es la primera vez que pasa un suicidio de un estudiante en la Facultad de Medicina UNAM.

Comentan que este tipo de situaciones se pueden prever si la Máxima Casa de Estudios tomara en cuenta las denuncias de problemas como abuso o acoso de profesores y otras cosas que pasan en las instalaciones.

Mañana la UNAM va a actuar como si no hubiera existido un suicido dentro de la facultad, acuérdense que no les importa nuestra salud mental, acuérdense que los doctores de la Facultad de Medicina hacen todo para denigrar y humillar a sus alumnos

Debido al suicidio del estudiante, algunos cibernautas, estudiantes de la UNAM, quisieron compartir sus experiencias de abuso dentro de la universidad.

Tal es el caso de la usuaria @tann_amm, quien comenta que una maestra de inglés la humilló en el Colegio de Ciencias y Humanidades.

De acuerdo con la cibernauta, cada que entraba a su clase de inglés, la profesora efectuaba acciones que quebraban su salud mental, hasta que un día llegó una en la cual la hizo llorar frente a todos sus compañeros.

“La señora fue directo hacia mí, azotó las manos en la banca y me pidió mi teléfono celular a gritos. No tuve más opción que dárselo, me pidió desbloquearlo y busco entre mis contactos, llamó a mi papá. Le comentó que me iba a reprobar.

Mi papá no sabía qué sucedía, la señora colgó el teléfono, lo azotó. Empecé a llorar y salí del aula”.

Usuaria de Twitter