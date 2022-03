Claudia Sheinbaum vs. INE: Gobernadores y gobernadores de Morena interponen queja ante el TEPJF

Claudia Sheinbaum informó que gobernadoras y gobernadores de Morena interpusieron una queja en contra del INE, por la orden de eliminar el desplegado a favor de AMLO.

En su conferencia de prensa de este martes 1 de marzo, Claudia Sheinbaum dio a conocer que el bloque de 18 gobernadores de Morena, presentó una queja ante el TEPJF, en contra del INE.

Al ser cuestionada por el procedimiento que se inició en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Claudia Sheinbaum señaló que fue por la orden del INE de eliminar el desplegado a favor de AMLO.

Al respecto, Claudia Sheinbaum destacó que se presentó la queja contra el INE, debido a que los 18 gobernadores no están de acuerdo que el desplegado a favor de AMLO violara la veda electoral.

De la misma forma, destacó que la queja busca que el caso de la veda electoral por la revocación de mandato se analice a fondo y no se limite a la orden de eliminar un mensaje.

“Hubo una resolución para que bajáramos un tuit los 18 gobernadores y gobernadoras. Nosotros interpusimos una queja, es decir no estamos de acuerdo en que violamos la veda electoral y además de ello, también estamos presentando (la queja) para que se vea de fondo este asunto, no solo el obligarnos a bajar un tuit, sino que sea de fondo”

Tras insistir en que el hecho se trata de un tema de fondo, Claudia Sheinbaum criticó la postura que ha asumido el INE en torno a la consulta de revocación de mandato.

Sobre ello, Claudia Sheinbaum acusó que el INE no promueve ni difunde información sobre la consulta de revocación de mandato, cuando dijo, es su obligación constitucional.

Además, indicó, el INE prohibe que los actores políticos se pronuncien sobre el ejercicio de participación ciudadana que se llevará a cabo el próximo 10 de abril.

“Hace un rato estaba comentando con los compañeros y compañeras que no hay ninguna comunicación por parte del Instituto Nacional Electoral con respecto al ejercicio que va a haber el 10 de abril, no hay comunicación, no hay información de cuál es la pregunta, no hay información. Entonces por un lado (el INE) evita que se hable por parte de algunos y por otro lado ellos no difunden, cuando es su obligación constitucional difundirlo”

Claudia Sheinbaum