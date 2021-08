Claudia Sheinbaum revisará por qué no se publicó el semáforo de CDMX

México.- La jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que revisará por qué el viernes 6 de agosto de 2021 no se publicó el semáforo epidemiológico de la capital del país.

En conferencia de prensa Claudia Sheinbaum explicó que no sabe por qué no se publicó el viernes el semáforo de la CDMX, y aseguró que quiza porque se quedó en color naranja no salió.

Soin embargo, Claudia Sheinbaum prometió que se verá el tema con el consejero jurídico, para revisar las causas específicas de que no se publicó el semáforo el viernes.

Claudia Sheinbaum plantea nuevo propósito para el semáforo epidemiológico

Claudia Sheinbaum planteó que el semáforo epidemiol´gico tenga un nuevo propósito, ya que al menos en la CDMX el 80 por ciento de la población mayor a 18 años de edad tiene una dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Para Claudia Sheinbaum, el semáforo Alerta Covid-19 debe ser una alerta a la población para saber en qué condiciones está la ciudad y continuar la vacunación, así como seguir los cuidados.

Pero ahora todo recae más en responsabilidades de ciudadanos, con las vacunas, pese a que siempre ha sido una responsabilidad compartid entre sociedad y gobierno, dijo.

“Digamos que es importante como una alerta a la población, de saber en qué condiciones estamos, y continuar el Programa de Vacunación y seguirnos cuidando. siempre ha sido una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad, pero, hoy más con las vacunas que nos protegen, pues creo que es todavía una responsabilidad mayor de cada ciudadano”. Claudia Sheinbaum

Por ello Claudia Sheinbaum expuso que ya se trabaja en una metodología que debe seguir en la aplicación del semáforo, con el fin de que su implementación afecte a los estados en el tema económico.

Este fin de semana iniciaron discrepancias entre el Gobierno de la CDMX y el Gobierno de México, respecto al semáforo epidemiológico en que se encuentra la capital del país.

El Gobierno de México clasificó a la CDMX en color rojo, pero en la ciudad se dijo que permanecería el color naranja, por una tendencia estable en hospitalizaciones, que dentro de poco iría a la baja.