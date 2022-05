Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), señaló que el último reporte de la empresa DNV sobre las causas del colapso de la Línea 12 del Metro tiene un sesgo político.

Además señaló que DNV violó un contrato de confidencialidad debido a la filtración que publicó el 9 de mayo el diario El País, el cual afirma que hubo falta de mantenimiento en la Línea 12 del Metro.

“Nosotros consideramos que hay un sesgo político” Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX

Las tres razones para pensar que la oposición al gobierno de AMLO y la Cuarta Transformación está involucrada en los resultados del último reporte de DNV sobre la Línea 12 del Metro son:

En diciembre de 2021, cuando no se había publicado, apareció un abogado que ha litigado en contra del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en referencia a Héctor Salomon Galindo

La empresa se había negado a hablar de los reportes, pero al paso de un año, Xóchitl Gálvez salió a hablar del reporte y DNV sacó un comunicado al respecto

Hoy se filtra el tercer y último reporte en el diario El País, a pesar del contrato de confidencialidad

El 3 de mayo de 2021 el tramo elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco de la Línea 12 del Metro en la CDMX colapsó; a la fecha, el saldo es de 26 personas muertas y un centenar de heridos.

Reportes de mantenimiento existen y son públicos, responde Claudia Sheinbaum

Todos los reportes de mantenimiento que hicimos son públicos, dijo Claudia Sheinbaum, ello contrario al reporte de DNV que señaló no hay esos reportes de mantenimiento ni garantía de que se hayan hecho.

El último reporte no está pagado y se está haciendo una recesión de contrato, ello ante las anomalías detectadas.

“Es importante que no se haga a través de una filtración” Claudia Sheinbaum. Jefa de gobierno

La jefa de gobierno afirmó que van a a estar comprometidos con la verdad, con las víctimas y la justicia.

Recordó que no van a mentir, no robar y no traicionar. “Nosotros estamos muy tranquilos”, afirmó.

Sobre las bitácoras de mantenimiento, aseguró que pueden mostrar las que registraron desde que llegaron al gobierno.