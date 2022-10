Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), adelantó que no irá al evento de la Fórmula 1 en la capital del país ni aunque le regalen boletos para entrar.

Así lo sentenció Claudia Sheinbaum al señalar que no le gusta ir a eventos de es tipo porque está en contra de los “privilegios”, y aseguró que la Fórmula 1 es “bastante fifí”.

Por ello, señaló que como ha ocurrido en años pasados, este 2022 no irá al Gran Premio de México de la Fórmula 1 en la CDMX, ni aunque le regalen boletos para asistir.

En su conferencia de prensa de este 24 de octubre, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la realización en días próximos del Gran Premio de México en la CDMX de la Fórmula 1.

Tras mandarle su “buena vibra” al piloto mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez , la jefa de Gobierno capitalina reveló que no irá al evento de la Fórmula 1 porque no le gusta.

Al respecto, declaró que en los dos años anteriores, los boletos que le regalaron para que acudiera el evento fueron entregados a niños y personal médico.

Asimismo, Claudia Sheinbaum adelantó que los boletos que ya le entregaron para este año, los dará estudiantes de escuelas primarias y secundarias de la capital del país.

“A mí no me gusta ir a la Fórmula 1, cuando nos regalan boletos, ahora ya nos regalaron boletos. El primer año se los regalamos a niños de PILARES, el segundo se los dimos a médicos, enfermeras, trabajadores de la salud. Este año se los vamos a dar a niños y niñas de primarias y secundarias”

Y es que Claudia Sheinbaum reiteró que no le gustan las carreras de la Fórmula 1, e incluso dijo que tampoco le gusta que le entreguen boletos para que pueda acudir al evento.

Al explicar la razón por la cual la Fórmula 1 no es de su agrado, la jefa de Gobierno de la CDMX señaló que está contra los “privilegios” y sentenció que no acudirá ni aunque le regalen boletos.

“A mí no me gusta ir a esos eventos y menos que regalen boletos y eso. Ya ven que nosotros estamos en contra de los privilegios, entonces, no me gusta ir a ese evento ni aunque nos regalen el boleto”

Claudia Sheinbaum