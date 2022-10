Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) , le puso un alto al senador Ricardo Monreal, pues negó que ella lleve a cabo “campañas sucias”.

Durante el Informe de Resultados de la Alerta por Violencia Contra las Mujeres, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las acusaciones que lanzó en su contra Ricardo Monreal.

Ante ello, Claudia Sheinbaum insistió en rechazar que quiera entrar en un debate con Ricardo Monreal y negó que ella sea responsable de organizar y ejecutar “campañas sucias” y negras.

Luego de que Ricardo Monreal aseguró que está siendo víctima de una campaña sucia, Claudia Sheinbaum le puso un alto al senador de Morena, pues rechazó que lo esté atacando.

Al responder al legislador federal por las acusaciones de campañas sucias en su contra, Claudia Sheinbaum advirtió que primero que nada, ella no hace campañas sucias contra nadie.

Así lo sentenció la mandataria capitalina al indicar que en el pasado ella fue afectada por una campaña negra, por lo cual insistió en descartar que ella incurra en ese tipo de acciones.

“Primero que nosotros no hacemos campañas sucias ni negras contra nadie, hemos sido víctimas de eso ¿cómo vamos a hacer nosotros eso?”

Tras rechazar las acusaciones de Ricardo Monreal, la jefa de Gobierno de la CDMX insistió en descartar que esté abierta para iniciar debates con compañeros de Morena.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum resaltó que los adversarios del movimiento del que forma parte también Ricardo Monreal, no están dentro de Morena, pues los enemigos “son otros”.

Sobre ello, refirió que los “adversarios” están en el “conservadurismo” que busca recuperar los privilegios que perdieron, por lo que reiteró que no va a entrar en debates con compañeros.

“Yo como lo he dicho, no voy a entrar en (debates). Los adversarios son otros, los adversarios es el conservadurismo que quiere recuperar los privilegios de antes, entonces no voy a entrar a un debate con mis compañeros”

Claudia Sheinbaum