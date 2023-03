Claudia Sheinbaum, Jefa de gobierno de CDMX, fue cuestionada por la aparición de Elena Poniatowska en la presentación de un libro de Marcelo Ebrard. Tiene todo mi cariño y reconocimiento, dijo la funcionaria.

Elena Poniatowska reveló después de asistir al evento que se confundió, pues pensó que la cita era para la presentación de un libro sobre la juventud del presidente AMLO.

“Fui un poco ingenua, porque yo creía que se iba a presentar un libro sobre la vida, la juventud de AMLO y sí me sorprendió que fuera un acto político”, dijo Elena Poniatowska.

Claudia Sheinbaum se refirió a Elena Poniatowska como una de las grandes escritoras mexicanas y como una mujer que siempre ha estado “cerca de la luchas sociales”, tanto en la vida real como en sus obras.

“Es un patrimonio de nuestro país Elena Poniatowska y ella puede decidir a donde va o a donde no va. Para ella solo mi mayor reconocimiento y cariño”, concluyó la Jefa de Gobierno de CDMX.

¿Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard? La presencia de Elena Poniatowska en la presentación del libro autobiográfico del canciller, “El Camino de México”, abrió esta discusión.

Marcelo Ebrard aseguró no tener duda sobre el hecho de ser el próximo presidente de México ya que, desde su punto de vista, es “el que mejor representa la continuidad de la 4T”.

Sin embargo, en entrevista con Azucena Uresti, Elena Poniatowska no dejó claro a cuál de las dos corcholatas del presidente AMLO estaría dispuesta a apoyar rumbo a las elecciones de 2024.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, Marcelo Ebrard aseguró que jamás ha traicionado, ni traicionará a AMLO:

Yo al presidente, no. Créeme que lo veo diario. Este, bueno, hoy no lo vi porque estaba afuera y me tocaba estar acá en otra cosa en la mañana. Lo conozco hace, híjole, pues 25 años, 26 años. Hemos estado cerca siempre en cosas muy difíciles. O sea, no fuimos compañeros de banca. No. Es otro tipo de cosas. Incluso posiciones distintas. Como fue aquella vez en el Zócalo. O competir con él, como fue en el 2011 sin nunca traicionarlo. Porque ahí hay una diferencia entre las dos cosas. Traición qué habría sido, que me voy a ver a Calderón y le digo, ya sabemos, un acuerdo, Ayúdame y nos vamos sobre Andrés Manuel, eso hubiera sido una traición clásica”, aseveró.

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.