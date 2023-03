Claudia Sheinbaum se sumó al discurso de soberanía del presidente AMLO y mandó un mensaje “para quienes piensan que México es una colonia”. Esto dijo la Jefa de Gobierno de CDMX.

El mensaje de Claudia Sheinbaum se dio en relación al proyecto de soberanía energética de AMLO, pero también está presente la propuesta del Partido Republicano para intervenir militarmente en Méxcio.

Esto dijo la Jefa de Gobierno de CDMX:

“Para quienes piensan que México es una colonia, protectorado o patio trasero, hoy 21 de marzo, día del natalicio de Benito Juárez reivindicamos nuestra soberanía, independencia y la paz como el respeto al derecho ajeno”.

AMLO dijo algo similar en la plancha del Zócalo durante el mitin del 18 de marzo de 2023.

AMLO, en la misma línea que Claudia Sheinbaum: México no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos

El mitin del 18 de marzo no fue la primera ocasión en que AMLO, de la misma manera que Claudia Sheinbaum, reclamó no ser colonia ni protectorado de Estados Unidos.

El presidente dijo en su discurso que con su administración ya no existen negocios turbios entre el Gobierno de México y las agencias de inteligencia de Estados Unidos, como la CIA o la DEA.

“Quiero dejar de manifiesto que ya no es el tiempo de Felipe Calderón ni de Genaro García Luna. Ahora no hay simulación, no hay corrupción, no hay impunidad, ni existen relaciones de complicidad con nadie”, dijo.

Y después llegó al punto central: “Desde este Zócalo, le recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables, que México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos”.

Partido Republicano de Estados unidos propone invadir México

Uno de los miembros del Partido Republicano que se sumó a la propuesta de invadir México fue Dan Crenshaw, integrante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El argumento es el siguiente:

“Autorizar el uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra los responsables de traficar fentanilo o una sustancia relacionada con el fentanilo o llevar a cabo otras actividades relacionadas que causen desestabilización regional en el hemisferio occidental” Dan Crenshaw, miembro del Partido Republicano de Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum en el tracking diario de SDPnoticias y MetricsMX

Claudia Sheinbaum es una fuerte candidata para las elecciones presidenciales en México de 2024.

En ese sentido, su aprobación se mide en el tracking diario de SDPnoticias y MetricsMX.

Según dicha encuesta, con fecha del 21 de marzo de 2023, la jefa de Gobierno de CDMX tiene una aprobación de 35.7%.