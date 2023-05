La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el debate y confrontación debe ser contra sus adversarios y no entre ellos, rumbo a la elección de candidato o candidata de Morena rumbo a las elecciones 2024.

De esta manera, Claudia Sheinbaum descartó los debates entre corcholatas de Morena, propuestos por Marcelo Ebrard.

La jefa de gobierno dijo que la gente ya los conoce y que el verdadero debate debe estar con quienes quieren el regreso de la derecha.

“Yo creo que el debate nuestro está con quien no está de acuerdo con nuestro movimiento, ese es el debate más importantes... la gente sabe lo que pensamos, el debate principal es el proyecto de nación” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum: La encuesta ya probó su eficacia y hay que respetarla.

La jefa de gobierno dijo que no está en contra de otros ejercicios, no obstante, la encuesta ya probó su eficacia y así lo han demostrado varias gubernaturas en los estados.

“Es una encuesta que ya probó su eficacia.. hay que ser respetuosos del procedimiento”, manifestó.

Claudia Sheinbaum pide esperar tiempos para la encuesta

Claudia Sheinbaum pide esperar a los tiempos para que la dirigencia del partido convoque a la encuesta, misma que se deberá realizar al paso de las elecciones en el Estado de México y Coahuila.

Mientras tanto, Claudia Sheinbaum dijo tener este día el mismo ánimo con el que salen varias encuestas este lunes 29 de mayo.

“Un ánimo similar que sale hoy en algunas encuestas en algunos medios... nada en particular sobre algo posterior”

Claudia Sheinbaum se encontró este fin de semana con Marcelo Ebrard en uno de los cierres de campaña de Delfina Gómez en el Estado de México, no obstante dijo que no hablaron de nada en particular que lo que tuviera que ver con la presencia para dar apoyo a la candidata de Morena.

En Coahuila, simpatizantes de Claudia Sheinbaum gritaron su nombre al presentar a Marcelo Ebrard.

¿Cómo va Claudia Sheinbaum rumbo a la candidatura de Morena?

Claudia Sheinbaum mantiene la ventaja con 32.6 por ciento de preferencias para ser la candidata de morena ene las elecciones presidenciales 2024.

Ello de acuerdo con el tracking diario de MetricsMX y SDPnoticias para este lunes 29 de mayo.