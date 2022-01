Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, defendió su programa “Mi Beca para Empezar”, con el cual otorga tarjetas a todos los niños y niñas de las escuelas públicas de la capital.

En redes sociales, Sheinbaum detalló que leyó la polémica que causó su programa de becas universal, frente al antiguo programa de becas que sólo beneficiaba a niños y niñas “talento”.

Claudia Sheinbaum expresó que considera es positivo el debate de la beca universal, pues es uno de los aspectos de la democracia.

Sin embargo, dijo que su proyecto de beca universal tiene que ver con el proyecto de país de la economía moral con el Estado de Bienestar.

Mientras al proyecto antiguo de sólo otorgar becas niños “talento” con promedio de 9 y 10 es parte del neoliberalismo, aseguró.

Sheinbaum puso un ejemplo para ilustrar cómo la beca universal puede beneficiar a todos los niños, entre ellos, a quienes están en situación de pobreza porque eso no significa que no tengan talento.

“Juana es una niña de 6 años que vive en San Miguel Teotongo, Iztapalapa; su madre no tiene los recursos suficientes para darle de desayunar antes de ir a la escuela, tiene 7 de promedio. ¿Juana no tiene talento?, ¿Juana no merece una beca? ¡Claro que merece una beca! "

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX