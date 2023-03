La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, confirmó que participará en la encuesta de Morena para las elecciones 2024, proceso al que se inscribirá a finales de junio 2023.

Claudia Sheinbaum compartió que está lista para participar en la encuesta a la que se inscribirán todos aquellos que aspiran a la candidatura de Morena para la presidencia de México.

Asimismo, dijo que no hay ningún problema con que el dirigente nacional Mario Delgado haya afirmado que los grupo que apoyan a los aspirantes tendrán un impacto “marginal” en las encuestas, pues se trata de una encuesta hecha a una población abierta.

Claudia Sheinbaum compartió que se inscribirá a la encuesta de Morena en los últimos días de junio de 2023, o inicios de julio.

De acuerdo con el dirigente nacional de Morena, la convocatoria para la encuesta se abrirá a finales de junio y principios de julio de 2023 ; Sheinbaum se inscribirá para participar en cuanto sea el momento indicado.

Asimismo, aseguró que el apoyo que ella y el resto de las corcholatas tienen es por un acercamiento orgánico de aquellos que simpatizan con ellos y sus proyectos para continuar con el movimiento de Transformación.

Claudia Sheinbaum se dijo tranquila por los dichos de Mario Delgado, quien aseguró que al momento de las encuestas los grupos que apoyan a las “corcholatas” no contarán pues se evaluará trabajo y lealtad.

De acuerdo con la jefa de gobierno, eso no le preocupa, pues así es como han funcionado de manera histórica las encuestas en Morena.

“Es una encuesta. No le preguntan en la encuesta ‘¿eres del grupo de apoyo a no sé quién?’ puse no. La encuesta es un grupo de preguntas donde hay desde el conocimiento de la persona, qué tan honesto es”

Claudia Sheinbaum