La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, aseguró que ella paga sus boletos de avión para sus giras de fin de semana.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el financiamiento de sus giras de fin de semana y aclaró que los vuelos corren por su cuenta.

Sheinbaum Pardo afirmó que “prácticamente” no se gasta nada en las giras que emprende por diferentes estados de la república, por lo que dijo no tener nada qué esconder y no hay problema con transparentar esa información.

“Los vuelos de avión los pago personalmente. Se puede hacer (público), prácticamente, no se gasta nada. Con gusto lo hacemos público. Nosotros no tenemos nada qué esconder”, comentó.

Claudia Sheinbaum hizo al menos 42 viajes fuera de la CDMX en 2022

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum hizo, al menos, 42 viajes fuera de la CDMX para dirigirse a otros estados de la república mexicana.

En su mayoría, los viajes fuera de la capital del país de Claudia Sheinbaum fueron en fin de semana para participar en conferencias sobre los programas y logros de su gobierno y para mítines de Morena.

En todo momento, Claudia Sheinbaum ha rechazado que su constantes viajes fuera de la CDMX sean un acto anticipado de campaña con miras en las elecciones presidenciales de 2024.

Esto pese a que partidos de oposición han acusado que sus las giras de la mandataria capitalina son para promover su imagen.

Los estados que visitó más Claudia Sheinbaum durante 2022, según datanoticias, fueron:

Hidalgo

Oaxaca

Tabasco

Dichos estados los visitó en tres ocasiones cada uno.

Mientras que los periodos en los que asistió a más eventos fuera de la CDMX fueron de mayo a junio, previo a las elecciones en Aguascalientes, Hidalgo, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Oaxaca.

Asimismo, de octubre a noviembre, para dar su conferencia “Políticas Exitosas de Gobierno” sobre los logros de su administración.

¿Cómo va Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones 2024?

Claudia Sheinbaum es considerada una de las aspirantes a la presidencia de México en las elecciones 2024 por Morena.

De acuerdo con el Tracking diario de SDP noticias de este 24 de marzo, a la pregunta “¿Por quién de los siguientes políticos es más probable que votara si fuera candidato de Morena a la Presidencia de México en 2024?” los encuestados indican: