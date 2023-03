Acabo de recibir 5 llamadas de este número. Se presentó como Jorge Estrada, del Cártel Jalisco Nueva Generación.



Me dijo que no le vuelva a colgar el teléfono, que no me han molestado todavía, pero que me atenga a las consecuencias @Claudiashein @OHarfuch @UCS_GCDMX pic.twitter.com/I2letSonpE