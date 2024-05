Tras sus recientes hallazgos en la Ciudad de México (CDMX), en redes sociales acusan a Ceci Flores, dirigente de Madres Buscadoras de Sonora, de un supuesto aumento del 575% de sus ingresos en una cuenta bancaria tras su primer encuentro con Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’.

Una cuenta de la plataforma X difundió un documento fechado al 29 de mayo en el que señala que derivado de un análisis a la cuenta bancaria de Ceci Flores sus ingresos habrían incrementado en 575%, en el periodo de marzo de 2023 a abril de 2024 .

“Todos los eventos en los que Ceci Flores se ha vuelto noticiosamente relevante van acompañados de un incremento de sus fondos en su cuenta de banco... ¡Muy extraño!”, expresó la usuaria.

Según la información del documento difundido, el crecimiento de los ingresos de la cuenta bancaria de Ceci Flores comenzó a partir del primer encuentro que sostuvo con la candidata Xóchitl Gálvez.

Además señala que “el crecimiento más evidente” en los ingresos la cuenta se dio a partir de su involucramiento directo en acciones de protesta, a las que califica de “altamente mediáticas, en el marco del proceso electoral” y cita la visita que hizo la activista en Palacio Nacional con el fin de hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para expresar su valoración sobre la situación de personas desaparecidas en el país.

En su publicación, la usuaria denuncia que el mayor ingreso de la cuenta se registró dos semanas antes de que realizó su búsqueda en los límites de las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa en CDMX en la que reportó haber encontrado una fosa clandestina, que posteriormente las autoridades rechazaron y aclararon que se trataba de un crematorio de perros.

Al respecto, se presenta un desglose de las cantidades de dinero que la madre buscadora habría recibido en esas dos semanas:

“el día 10 de abril recibió un traspaso bancario por un monto de $50,000.00/100 m.n;

el día 15 de abril recibió una transferencia SPEl por un monto de $25,000.00/100 m.n;

el día 17 de abril recibió 3 depósitos en efectivo por un total de $50,000.00/100 m.n;

el día 19 de abril recibió un pago de tercero por un monto de $20,000.00/100 m.n”

“Previamente a su presunto hallazgo de un crematorio clandestino, recibió transferencias financieras por un total de $145,000.00/100 m.n, monto nunca antes recibido en el transcurso de un año”, se acusa en la publicación.

Ceci Flores rechaza que le paguen por buscar personas desaparecidas en la CDMX

En entrevista para SDP Noticias, Ceci Flores negó que le estén pagando por sus búsquedas para encontrar personas desaparecidas en la CDMX.

“Quieren decir que me están pagando por estar encontrando cuerpos cuando pues tengo 9 nueve años, pues ya fuera millonaria”, respondió la activista.

Ceci Flores refirió que ante los recientes hallazgos de restos óseos en Iztapalapa está a la espera de qué harán las autoridades capitalinas para deslindarse de la situación y para “para intentar tapar esa gran verdad que tratan de ocultar”.

Sobre el documento filtrado, aseguró: “no me perjudica en nada, porque yo sé que no es verdad, porque ellos pueden investigar y se pueden dar cuenta. Estamos haciendo el trabajo que ellos no hacen”.