CDMX: Conductor choca contra andamios de la construcción del Trolebús Elevado

Una camioneta chocó contra diversos andamios de la construcción del Trolebús Elevado en la Ciudad de México (CDMX).

El choque ocurrió aproximadamente a las 5:30 de la mañana del martes 13 de julio en la calzada Ermita Iztapalapa a la altura de la calle Emiliano Zapata, de la colonia Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa.

Según los reportes, el conductor de la camioneta, identificado como Bernardo Antonio Olivares, indicó que perdió el control de su vehículo debido a que había grava en el pavimento.

Además de que el camino estaba oscuro, había irregularidades en la calzada Ermita Iztapalapa, así como la falta de señalización en la zona.

“Vengo circulando sobre la avenida, llegué a un vado que está muy feo, cuando salto el vado caigo en la gravilla suelta, mi camioneta se patina pierdo el control, no la pude detener y me voy hacia el lado izquierdo le pego a los andamios y me estampó hacia adentro porque la gravilla está más suelta en esa zona”

Bernardo Olivares. Conductor de la camioneta