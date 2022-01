CDMX: Color del semáforo Covid-19 se queda en suspenso

CDMX se queda en suspenso sobre el color del semáforo Covid-19. Esperarán a la notificación de la Secretaría de Salud federal.

Este viernes 21 de enero el gobierno de CDMX tendría que haber anunciado el color del semáforo en conferencia de prensa.

El gobierno de CDMX informó que esta semana se detectaron entre 7 y 8 mil casos diarios ya que la variante ómicron es la predominante.

“Nosotros no queremos dar el color del semáforo hasta que la Secretaría de Salud no lo dé públicamente porque no estamos familiarizado con la nueva metodología que se planteó”.

Claudia Sheinbaum