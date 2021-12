Casos de Covid-19 aumentaron 4 veces en la última semana en CDMX: Infectólogo

En la última semana los casos de Covid-19 han aumentado cuatro veces en CDMX, aseguró el infectólogo y médico del Hospital ABC, campus Observatorio, Francisco Moreno Sánchez.

A través de su cuenta de Twitter acusó que, sin embargo, los números oficiales no reflejan este aumento de casos de Covid-19 que ha notado.

El gobierno de CDMX aseguró el pasado 17 de diciembre que en la última semana notaron un ligero aumento de casos de Covid-19, al pasar de 2.1 al 2.5 % en positividad.

El infectólogo y médico del Hospital ABC, campus Observatorio, Francisco Moreno Sánchez, aseguró que en la última semana el número de personas que salieron positivas a Covid-19 ha aumentado hasta cuatro veces.

Sin embargo, agregó a través de Twitter, las cifras del gobierno no reflejan este aumento de casos de Covid-19.

El especialista no explicó si este aumento se trata por la variante ómicron o por la temporada decembrina.

Francisco Moreno Sánchez es uno de los infectólogos más consultados por los medios para hablar sobre la pandemia de Covid-19.

“‘Tal parece que si no se cuenta no existe’. Esta semana el número de personas que nos contactaron por salir positivas a la prueba de Covid-19 aumentó 4 veces, en relación a lo que venía sucediendo, sin embargo, los números oficiales no lo reflejan”.

Francisco Moreno Sánchez