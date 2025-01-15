Bertha Alcalde Luján ofreció su primer discurso como fiscal de CDMX el martes 14 de enero, sin embargo, el mensaje de la funcionaria fue interrumpido por una activista trans.

A poco más de tres semanas de que rindió protesta como fiscal de CDMX, Bertha Alcalde Luján ofreció su primer discurso al participar en el Foro República de y Para las Mujeres.

Sin embargo, el mensaje de la nueva titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México (CDMX), fue interrumpido por una activista trans que le hizo un fuerte reclamo.

Fiscalía de CDMX rechaza que agresor de activista trans pueda quedar libre

Luego de que la activista trans, Natalia Lane interrumpió el primer mensaje de Bertha Alcalde Luján como fiscal de CDMX, la propia dependencia emitió un comunicado en el que se pronunció.

En su desplegado, la FGJ de la CDMX rechazó que el agresor de Natalia Lane pueda quedar libre, como lo denunció la misma activista trans durante el Foro República de y Para las Mujeres.

En torno a ello, sostuvo que las acusaciones lanzadas por Natalia Lane sobre la posibilidad de que su agresor quede libre no corresponden a la realidad, pues el sujeto no recibió ningún amparo.

Así lo sentenció la fiscalía capitalina al resaltar que la justicia federal ”resolvió que no procede la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva" que se ordenó contra el agresor.

Además, la dependencia aseguró que ha actuado de forma solidaria con la activista trans desde el primer momento del caso, debido a que se trató uno de los primeros en su tipo.

En ese mismo sentido, la FGJ reiteró que está plenamente comprometida a trabajar para que su caso, así como el del resto de víctimas de este tipo de delitos, no quede impune.

“(...) continuaremos brindándole todo el apoyo jurídico y victimal, con la finalidad de procurar su seguridad y el acceso a la justicia. La FGJCDMX reitera su compromiso con el combate a la impunidad y la corrupción, así como con la modernización de sus procesos para construir una institución más cercana, eficiente y transparente" FGJ CDMX

FGJ CDMX se pronuncia por acusaciones de activista trans que encaró a Bertha Alcalde Luján (@FiscaliaCDMX / X)

Bertha Alcalde Luján fue interrumpida por activista trans que lanzó fuertes reclamos

La activista trans Natalia Lane encaró y lanzó un duro reclamo a Bertha Alcalde Luján durante el primer discurso que la funcionaria ofreció como fiscal de CDMX.

Los hechos ocurrieron el martes 14 de enero en el marco del Foro República de y Para las Mujeres, evento en el cual Bertha Alcalde Luján fue una de las ponentes.

No obstante, el pronunciamiento de Bertha Alcalde Luján fue interrumpido a gritos por Natalia Lane, activista trans que acusó la inacción de las autoridades en los casos de transfeminicidios.

Ante la sorpresa de la propia fiscal de CDMX, Natalie Lane denunció que se ha actuado de forma omisa en casos como el suyo, pues acusó que a tres años de ser atacada, no ha recibido justicia.

Por ello, la activista trans manifestó que no permitiría que Bertha Alcalde Luján asegurara que la FGJ y el Poder Judicial han sido eficaces en la atención de crímenes contra personas trans.

Al abundar en los detalles de su caso, la activista trans reveló que un juez otorgó un amparo a su agresor, resolución judicial por la cual refirió que hasta la fecha sigue en peligro.

Los reclamos de Natalie Lane fueron respondidos por otros asistentes al foro, quienes lanzaron al unísono el grito de “fuera, fuera”, a pesar de lo cual la activista trans continuó con su reclamo.

“Queremos que la gente ahí se ponga a trabajar, que los jueces, que las fiscalías, que los ministerios públicos hagan su trabajo e integren las carpetas y que den reparación y justicia en vida (...) No tenemos justicia, las mujeres trans buscamos justicia y reparación en vida, y no hemos encontrado nada” Natalia Lane, activista trans

Activista trans encaró a Bertha Alcalde Luján (Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro)

Bertha Alcalde Luján respondió a los reclamos de la activista trans

Luego de que la activista trans fue retirada del evento tras haber interrumpido el primer discurso como fiscal de CDMX de Bertha Alcalde Luján, la funcionaria respondió a los reclamos.

Al contestar a los señalamientos, la titular de la FGJ de la CDMX se dijo abierta a iniciar un diálogo con la activista trans para poder conocer su caso y buscar una solución.

Por eso, aseguró que la fiscalía de la CDMX tiene las puertas abiertas para escuchar las denuncias y brindar atención a los casos que estén pendientes de una resolución.

Así lo dijo Bertha Alcalde Luján al señalar que está consciente de que hay “enormes pendientes” y mucho qué hacer, por lo cual se comprometió a trabajar para dar mayores resultados.

En específico, garantizó que se trabajará para reforzar la fiscalía de feminicidios y mejorar las medidas de protección para las víctimas, así como identificar las áreas de mayor riesgo.

A pesar de lo planteado por Bertha Alcalde Luján, Natalia Lane siguió con sus reclamos, en los cuales incluyó a Citlalli Hernández, titular de Secretaria de las Mujeres del gobierno fedral.