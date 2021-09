Andrés Atayde busca reelegirse como presidente del PAN en CDMX

México. - Andrés Atayde, presidente del PAN en la Ciudad de México (CDMX), se registró como candidato para buscar la reelección y ocupar su cargo hasta 2024.

El 18 de septiembre, Andrés Atayde se registró como candidato a la presidencia del partido ante la Comisión Organizadora Electoral del PAN en CDMX.

Previamente, Andrés Atayde solicitó licencia a su cargo de presidente del PAN de CDMX para buscar la reelección.

Por su parte, Paty Báez, exdiputada local de la CDMX, se registró como candidata a la secretaría general del PAN en la capital.

En un mensaje transmitido en redes sociales, Andrés Atayde aseguró que si gana la dirigencia del PAN en CDMX seguirá construyendo la unidad para ganar más puestos en las elecciones de 2024.

“La unidad no se impone, la unidad se construye. La unidad se teje, de uno en uno. Con apertura, con autocrítica y con vocación por el debate y la deliberación intrapartidistas.”

Andrés Atayde dijo que la misión de la nueva dirigencia será consolidar al PAN de la CDMX como una oposición responsable y disruptiva que acompañe las estrategias gubernamentales.

“No podemos criticar centralización y autoritarismo, con autoridad moral, si caemos en lo mismo. Si no nos escuchamos, si no nos criticamos y si no incluimos. Que esto, en efecto, se nos haga costumbre. La comunidad capitalina hoy nos ve”

Andrés Atayde, presidente del PAN CDMX