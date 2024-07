Alessandra Rojo de la Vega responde a las supuestas sanciones en razón de género de “la candidata derrotada” en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX).

Al mediodía de este martes 23 de julio de 2024, Caty Monreal compartió un video en donde aseguró que la abanderada del PRI, PAN y PRD en las pasadas elecciones 2024 “hizo una campaña llena de violencia contra las mujeres”.

Sin embargo, Alessandra Rojo de la Vega no se quedó callada y respondió a las supuestas sanciones en razón de género de “la candidata derrotada” que catalogó como mentira. Esto fue lo que dijo.

Por medio de redes sociales, Alessandra Rojo de la Vega respondió a las acusaciones de Caty Monreal acerca de las supuestas sanciones en razón de género en su contra.

La alcaldesa electa de Cuauhtémoc señaló que las autoridades electorales de la CDMX negaron todas estas sanciones “por considerar que no hay causas”, razón por la cual no será penalizada.

Además, Alessandra Rojo de la Vega acusó que las supuestas acusaciones de Caty Monreal sobre las sanciones en razón de género, se deben a que “no sabe perder y por eso miente” y tienen el objetivo de anular la elección.

En su video, Alessandra Rojo de la Vega llamó a Caty Monreal como “la candidata derrotada” pues ya se encuentra “ante su séptima pérdida”.

La alcaldesa electa apuntó que lo único que ha hecho fue ganarle a la morenista en la pasada jornada electoral y que se encuentra “avergonzada de su historia familiar”, por lo que la denunció por violencia política en razón de género.

Después de que la autoridad electoral dictaminara que no rebasamos el tope de gastos de campaña, la “candidata derrotada” ante su séptima pérdida, salió nuevamente a mentirle a la cara a nuestras vecinas y vecinos, asegurando que me han sancionado por “supuestamente violentarla”.

Todo esto pese a que el mismo instituto negó todas las sanciones por considerar que no hay causas, no hay lesión y, por ello, no he sido ni seré sancionada.

¿Qué he hecho además de ganarles? ¿Por qué me denuncia?

La candidata derrotada, avergonzada de su historia familiar, me denunció por violencia política en razón de género en su contra.

Alessandra Rojo de la Vega