La virtual alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, reveló malas noticias sobre su futuro político pese a haber ganado en los comicios frente a su rival, Caty Monreal.

En redes sociales informó que por segunda vez, dos magistrados del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) buscan impulsar el recuento de votos en Cuauhtémoc.

Sin embargo, desde el 7 de julio se informó que este recuento de votos fue negado puesto que la sala consideró que “no existen artículos que lo sustenten”, dijo entonces Alessandra Rojo de la Vega.

Alessandra Rojo de la Vega critica decisión de TECDMX: “Se arrodillan frente a esta familia caprichosa, berrinchuda y corrupta”, asegura

Visiblemente indignada, Alessandra Rojo de la Vega dijo hoy 12 de julio que tenía malas noticias, pues dos magistrados del TECDMX resolvieron que se realizará el reconteo de votos en la Cuauhtémoc.

Por esta decisión, lamentó que ambos magistrados “se arrodillen frente a esta familia caprichosa, berrinchuda y corrupta”, a quienes también calificó como “lo peor de nuestro país” en referencia a Caty Monreal y su padre, Ricardo Monreal.

Del mismo modo, Alessandra Rojo de la Vega criticó que los magistrados no hayan respetado las leyes ni la decisión de miles de votantes en la alcaldía Cuauhtémoc.

“Lamentablemente algunos de los magistrados del TECDMX se han arrodillado a los caprichos de una familia y han escogido dar la espalda a las y los ciudadanos” Alessandra Rojo de la Vega

Alessandra Rojo de la Vega aclaró que no ha aceptado el recuento de votos debido a que no hay garantías de que se lleve a cabo de forma legal, a la par que no hay transparencia para constatar que no se tocaron los paquetes electorales.

Caty Monreal celebra decisión del TECDMX; Morena le expresa su apoyo

Caty Monreal, ex candidata por la Cuauhtémoc, publicó en su perfil de X (antes Twitter) que seguía vigente su promesa de “volver desde cualquier trinchera”.

También en redes sociales, la ex candidata reposteó la publicación de Eduardo Santillán, representante de morena en el IECM, en la que se expresa que cuenta con todo el apoyo del partido.

“El TECDMX aprueba el recuento total de la elección a la Alcaldía Cuauhtémoc, es un triunfo del derecho. Caty Monreal tiene todo el apoyo de Morena”, se indica.