México.- Después de darse a conocer el dictamen preliminar Fase 1 del accidente en el Metro en la Ciudad de México (CDMX), Miguel Ángel Mancera aseguró que se mantiene con “la conciencia tranquila” respecto al derrumbe registrado el 3 mayo del 2021.

El fatídico accidente del Metro de la CDMX dejó como saldo 26 personas muertas y más de 70 heridas.

El exjefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, expresó que se encontraba pendiente a los peritajes de l derrumbe en la Línea 12.

Sin embargo, Mancera reiteró que se encuentra con “la conciencia tranquila” tras registrarse el accidente en el Metro.

Preciso que si bien que no es un tema exclusivo de conciencias, sí se siente satisfecho con los trabajos que se realizaron debido a que toda actividad de su gestión fue pública.

“Yo no me siento exonerado ni me siento culpable, yo simplemente he reiterado, este es un tema de una opinión de expertos y expertas. Esto no lo inventamos, no es un tema que podamos hoy sacar de la manga o querer construir un discurso,es más bien esperar a que estén todos los elementos científicos en la mesa y que estén analizados para poder llegar a las conclusiones”.

Miguel Ángel Mancera